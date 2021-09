Dave Bautista, star des «Gardiens de la Galaxie», adopte un chiot de Floride horriblement maltraité et offre une récompense à son ancien propriétaire

Il peut jouer des durs à l’écran et être redoutable sur le ring de la WWE, mais Dave Bautista est un grand softie dans l’âme. La star des Gardiens de la Galaxie a révélé sur Instagram que lui et sa famille avaient récemment adopté un chiot horriblement maltraité nommé Sage de la Humane Society of Tampa Bay. Le refuge pour animaux a partagé l’histoire de Sage sur Facebook, révélant que le chiot pit-bull avait une chaîne incrustée dans son cou qui devait être retirée chirurgicalement. Elle a été retrouvée en train de manger des ordures par un bon samaritain qui l’a amenée au refuge, et le pauvre chiot était mal nourri, avait des ongles envahissants et des problèmes de peau.

L’histoire de Sage est devenue virale et a attiré l’attention de Bautista, et l’acteur de Dune et sa famille ont ramené à la maison le petit Sage, maintenant renommé Penny. Cependant, Bautista va encore plus loin et a lancé un appel pour obtenir des informations sur la personne qui a maltraité le chiot. “ATTN Tampa Bay: je remettrai personnellement 5 000 $ en espèces à la personne qui donne des informations menant à l’arrestation et à la condamnation du malade responsable de cela”, a-t-il écrit. “En outre, la Human Society of Tampa Bay offre également 1500 $.” Acto Mickey Rourke a également promis 1 000 $ pour les détails, mais jusqu’à présent, il n’y a pas de “pistes solides”.

“Pour moi, il n’y a rien de plus innocent et pur qu’un chiot”, a déclaré Bautista jeudi à la Humane Society, a rapporté WTSP. “Pour quelqu’un qui peut maltraiter un chiot doit être la forme la plus basse de l’être humain, le mal pur, pour quelqu’un qui peut maltraiter un animal comme ça. Cela me donne mal au ventre.”

Bautista a également partagé une vidéo sur Instagram sur la nouvelle vie de Penny. “Le chiot que vous connaissez aujourd’hui sous le nom de Sage est devenu Penny Bautista”, a-t-il déclaré dans la vidéo. « J’aimerais vous présenter le nouveau membre de ma famille… elle est maintenant une Bautista, et elle ne sera plus jamais maltraitée de sa vie.

La Humane Society de Tampa Bay a partagé son enthousiasme pour la nouvelle vie de Penny en ligne. “Nous sommes tellement excités pour Sage ! Elle est passée de manger des ordures dans un cimetière avec une chaîne incrustée autour du cou à commencer une nouvelle vie INCROYABLE avec Dave et 2 nouveaux frères et sœurs Pitty”, a écrit l’organisation sur Instagram.