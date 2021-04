Dave Bautista, toujours dans le train du fléau, admet qu’il est vraiment allé pour l’idée de Batman avec Warner Bros.

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses entreprises. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

Compte tenu de la popularité massive du genre des super-héros, un certain nombre d’univers cinématographiques se disputent actuellement la suprématie du box-office. L’Univers étendu de DC ne cesse de croître et les fans attendent avec impatience l’entrée d’un certain nombre de personnages bien-aimés, y compris l’ennemi de Batman Bane. L’acteur des Gardiens de la Galaxie, Dave Bautista, a été ouvert sur son intérêt à jouer le méchant, et il s’avère qu’il a également activement choisi le rôle lors d’une réunion avec Warner Bros.