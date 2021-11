Dave Chappelle a visité son ancien lycée, et c’était un peu le bordel

26 novembre 2021 / Publié par : Allison

Dave Chappelle n’a pas eu le meilleur moment ces derniers temps, en termes de relations publiques. Vous savez, à cause de ses prises de vues très chaudes sur les personnes trans de son spécial Netflix The Closer. Toujours dans The Closer, Dave a noté qu’il ne « se foutait pas » de toutes les voix essayant de le faire annuler sur Twitter, car « Twitter n’est pas un endroit réel ». Alors, que fait Dave lorsqu’il veut se connecter avec les gens et que Twitter est hors de question ? Il passe devant son ancien lycée et tire la merde avec les jeunes d’aujourd’hui. Sauf que Dave l’a découvert, certains des jeunes ne se soucient pas non plus de ses blagues. Tout le monde n’était pas ravi de la visite de Dave, ce qui n’a apparemment déclenché Dave que davantage.

Variety rapporte que Dave a décidé de faire une apparition à son alma mater, la Duke Ellington School of the Arts de Washington DC, la veille de Thanksgiving. Dave était là pour animer une séance de questions-réponses avec environ 580 étudiants et distribuer 600 repas de Thanksgiving et des billets pour une projection de son documentaire comique, « Untitled », qui a été filmé par une équipe de tournage qui accompagnait Dave à l’intérieur de l’école. Alors, préparez-vous à voir cette histoire prendre vie très bientôt dans un prochain spécial Netflix ! Dave a reçu des acclamations, mais aussi beaucoup de huées, parce que… eh bien, vous savez. Huit étudiants auraient confronté Dave au sujet des commentaires qu’il avait faits et de la critique ultérieure de son matériel, l’un d’eux lui aurait dit qu’il agissait comme le genre de patron de restaurant qui a besoin d’un siège d’appoint et du menu spécial avec des doigts de poulet dessus. Et naturellement, à la manière de Dave Chappelle, il a traité ce commentaire avec la prévenance, la compassion et l’introspection consciente que nous savons qu’il donne. Je plaisante, il a traîné des adolescents littéraux. via Variété :

Huit étudiants auraient interrogé directement Chappelle, parmi lesquels un adolescent de 16 ans qui a qualifié Chappelle de « bigot » et a déclaré : « J’ai 16 ans et je pense que tu es puéril, tu l’as géré comme un enfant. Selon deux étudiants qui ont relayé la conversation à Politico le lendemain, Chappelle a répondu: « Mon ami, avec tout le respect que je vous dois, je ne pense pas que vous puissiez prendre l’une des décisions que je dois prendre un jour donné. » Lorsqu’un étudiant lui a dit « Votre comédie tue », Chappelle a répondu en utilisant le mot N, en disant: « [redacted] sont tués chaque jour.

Mais c’est vrai. Imaginez que vous essayez de décider ce que vous allez porter pour sortir sans masque à Joe Rogan’s loger? Est-ce la combinaison avec votre nom de famille brodé dessus, ou le t-shirt avec votre logo dessus ? Et non, « Ne pas traîner avec Joe Rogen » n’est pas une option. Cette question est bien trop difficile pour un enfant qui n’est peut-être même pas né lorsque Dave criait : « Je suis Rick James, salope ! » sur Chappelle’s Show. Quand il n’insultait pas les opinions des enfants, il était… eh bien, insultait le talent des enfants en leur disant qu’ils ne sont pas de la merde comparé à lui.

En réponse à une autre question, que Politico n’a pas rapportée textuellement mais qu’elle a prétendu être « antagoniste », Chappelle a déclaré aux élèves de l’école des arts du spectacle : « Je suis meilleur que chaque instrumentiste, artiste, quel que soit l’art que vous faites dans cette école, en ce moment , je suis meilleur que vous tous. Je suis sûr que ça va changer. Je suis sûr que vous serez bientôt connu.

En ce qui concerne l’utilisation du mot N, Variety dit qu’un groupe de parents n’étaient pas ravis que Dave l’utilise. porte-parole de Dave Carla Sims a abordé son choix de langue, et elle dit essentiellement que la Duke Ellington School of the Arts devrait être reconnaissante à Dave d’appeler les enfants et de dire le mot N à leur école:

«Ils se plaignent qu’il a parlé et dit le mot N. Au contraire, Dave met l’école sur la carte.

Parfois, Dave ne répondait même pas aux questions. Variety dit que plusieurs personnes présentes ont noté que plusieurs fois, on avait posé une question à Dave, et il en a simplement ri ou fait une blague à ce sujet, et est passé à la suivante. Et au cas où vous auriez besoin d’un rappel sur la fragilité de l’ego de Dave Chappelle…

Lorsqu’un élève a quitté tôt la séance de questions-réponses, Chappelle a déclaré: « Bien sûr, elle est partie tôt. » Sims a apparemment déclaré au site Web que l’étudiant qui avait quitté la pièce « ne pouvait même pas envisager l’idée d’une conversation ». On ne sait pas si l’étudiant en question avait eu une conversation avec Chappelle avant sa sortie.

Après le départ de cet étudiant, Dave a dû se rendre compte qu’il était sur le point d’avoir un autre cauchemar de relations publiques entre ses mains et a fait un certain contrôle préventif des dégâts. via Politico :

« Tout son ton a changé », a déclaré l’un des étudiants à Politico. « Il a dit: » C’est ma famille et qu’ils le sachent ou non, j’aime ces enfants. Je ne veux pas entendre parler de menaces envers ces enfants. Ces enfants ne méritent pas ça. « Il était vraiment gentil. Si [only] il [had] a agi de cette façon tout le temps… Il n’y avait aucune raison d’être méchant avec nous. Il se moquait juste des enfants.

Encore une fois, tout cela a eu lieu la veille de Thanksgiving. Quelqu’un aurait dû dire à Dave qu’avoir un mec grincheux d’âge moyen repoussant avec suffisance les critiques et se plaignant bruyamment du fait que les enfants de nos jours sont trop sensibles avant de s’excuser faiblement est vraiment plus un jour de Thanksgiving, un dîner avec votre moins préféré -Oncle, genre de chose.

