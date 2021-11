Dave Chappelle affronte des étudiants de HS au sujet de la controverse sur les trans

Dave ChappelleLa première séance de questions-réponses de sa controverse sur les transgenres ne s’est pas bien passée – mais c’était honnête … parce que les enfants de son alma mater lui ont dit exactement ce qu’ils ressentaient.

Selon Politique … Dave a rendu visite à son ancien lycée – la Duke Ellington School of the Arts à DC – peu de temps avant Thanksgiving cette semaine et a encouragé les étudiants qui étaient en colère contre lui à prendre le micro et à exprimer leurs griefs lors d’une assemblée .

Fait intéressant, un événement dans cette même école avait déjà été reporté … en raison de ce que beaucoup percevaient comme le contrecoup auquel Dave était confronté. On dirait qu’ils sont parvenus à un accord.

Quoi qu’il en soit… les choses ont immédiatement commencé difficilement, alors que l’auditorium bondé d’environ 580 adolescents à moitié acclamé et à moitié hué pour le gars – et quand il a exclusivement invité les opposants à parler, la discussion s’est rapidement détériorée… et est devenu assez controversé.

Politico rapporte qu’un étudiant est intervenu et l’a traité de » bigot « , ajoutant… » J’ai 16 ans et je pense que tu es enfantin, tu as géré ça comme un enfant « . Dave a répondu: « Mon ami, avec tout le respect que je vous dois, je ne pense pas que vous puissiez prendre l’une des décisions que je dois prendre un jour donné. »

En réponse à un autre Q, Dave a dit… « Je suis meilleur que tout instrumentiste, artiste, peu importe l’art que vous faites dans cette école, en ce moment, je suis meilleur que vous tous. Je suis sûr que ce sera changer. Je suis sûr que vous serez bientôt des noms familiers. » Apparemment, cela a énervé davantage les enfants.

Lorsqu’un étudiant a crié : « Votre comédie tue ! … Dave aurait dit : « N****** sont tués tous les jours. » L’histoire raconte, le reste de la conversation s’est déroulé exactement comme ça – aucune excuse n’a fait surface.

Il y avait aussi une équipe de tournage en remorque … et certains étudiants ont dit à Politico après coup qu’ils se sentaient intimidés et qu’il y avait un déséquilibre de pouvoir dont Dave était clairement conscient et qu’il exploitait. Assez drôle, il y avait des étudiants qui étaient amers de ne pas pouvoir exprimer leur soutien à Dave – rappelez-vous, il ne laissait parler que ceux qui étaient énervés.

Vers la fin de la séance de questions-réponses, Dave aurait adouci son ton … lorsqu’il a désavoué les menaces que certains étudiants auraient reçues pour leur tollé contre Chappelle. Il a même donné à chacun d’eux des billets pour son nouveau film documentaire, mais on ne sait pas si cela a écrasé quelque chose.

Son représentant a déclaré à Politico… « Il a dit que ces enfants méritaient un F pour pardon. » Elle a ajouté : « Laissez-leur un peu d’espace pour grandir. Ils vont dire des choses qui sont immatures. »