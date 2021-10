Dave Chappelle contre la tyrannie de l’agenda du genre

de Citoyen vigilant :

La controverse fabriquée autour de la comédie spéciale de Chappelle « The Closer » est la preuve que l’agenda du genre se transforme en un monstre tyrannique qui menace le concept même de la liberté d’expression.

À mon avis, la dernière comédie spéciale de Dave Chappelle, The Closer, n’était pas si drôle. Parfois, il y avait des aperçus du début de Chappelle, celui qui était implacablement hilarant. Cependant, ces moments n’ont pas duré longtemps. De toute évidence, être drôle n’était pas la priorité absolue de Chappelle.

The Closer visait à prouver un point. Et il n’a fallu que quelques jours pour voir ce point prouvé à un degré absurde.

The Closer visait à prouver que certains mots ne peuvent pas être prononcés dans les médias – même s’ils sont factuellement vrais – sous la menace de persécution publique et de ruine financière. Et Chapelle a commis le crime de pensée ultime : il a dit que « le genre est un fait ».

Comme la grande majorité des gens sur Terre, Chappelle pense que les hommes ont des organes reproducteurs masculins et que les femmes ont des organes reproducteurs féminins. C’est pourquoi le mot « genre » et « organes génitaux » partagent la même racine.

Cependant, ce fait fondamental de la vie, qui était une vérité incontestée et universellement acceptée il y a seulement quelques années, est devenu tabou. Pire encore, il est désormais considéré comme offensant et « transphobe ». Pas par des gens ordinaires, mais par un programme puissant qui cherche à redéfinir complètement le sens du genre et de la sexualité humaine en général.

Ce programme est soutenu par des fonds illimités et une forte influence politique. Cela a forcé les gouvernements du monde entier à redéfinir la façon dont ils catégorisent les genres. En effet, le genre est désormais une « identité », et non un fait lié aux organes génitaux.

Ce programme est devenu si agressif que nous avons vu le mot « femme » être remplacé par les expressions les plus absurdes et déshumanisantes auxquelles on puisse penser.

Ainsi, Chappelle a commis le blasphème ultime. Pire encore, il a défendu JK Rowling qui a été annulé pour être un « TERF ». Comme Chappelle l’a souligné, ils aiment créer des mots pour gagner des arguments.

TERF signifie « féministe radicale trans-exclusionniste ». Ce mot a été créé spécifiquement pour insulter et attaquer les féministes qui affirment que les femmes ont des organes reproducteurs féminins. Cela va à l’encontre du programme qui prétend que toute personne qui « s’identifie comme une femme » est une vraie femme.

Alors Chappelle a dit :

« Je suis l’équipe TERF. Je suis d’accord. Le genre est un fait. (…) Chaque être humain dans cette salle, chaque être humain sur Terre a dû passer par les jambes d’une femme pour être sur Terre. C’est un fait. »

Chappelle savait très bien que prononcer ces mots provoquerait des appels à son licenciement immédiat. Car, en 2021, utiliser la définition vraie, valide et factuelle du mot femme est désormais « transphobe ». Mais Chappelle l’a fait quand même pour que nous puissions tous être témoins de la folie qui s’ensuivrait.

Et, bien sûr, c’est arrivé. GLAAD – l’« organisation de surveillance des médias » dont l’objectif avoué est de « façonner le récit » a tweeté ce qui suit :

Le mot-clé de ce tweet est « plateforme ». C’est ainsi qu’ils « contrôlent le récit ». Ceux qui ne se conforment pas à leur doctrine sont « dé-plateformes », ce qui signifie qu’ils sont bannis des médias de masse et de toutes ses plateformes.

En d’autres termes, GLAAD a carrément appelé à la fin de la carrière de Chappelle. Rien de moins. C’est le type d’oppression que nous voyons en Chine contre les « dissidents ».

Peu de temps après, d’innombrables médias ont révélé leurs vrais visages. Malgré le fait qu’ils soient littéralement LA PRESSE, ils se sont rangés contre la liberté d’expression et POUR la censure.

Pour s’assurer que la controverse ne s’éteint pas et que la liberté d’expression ne prévale pas, les personnes à l’origine de l’agenda sur le genre ont organisé un débrayage devant le siège de Netflix. Beaucoup de ces personnes travaillent pour Netflix, la même entreprise qui a produit des médias horribles tels que Cuties – un film qui glorifie la sexualisation des enfants.

