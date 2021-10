Dave Chappelle définit 3 exigences pour répondre aux employés de Netflix

Dave Chappelle a réitéré lors d’une récente représentation de stand-up qu’il était « plus que disposé » à rencontrer des employés transgenres de Netflix au sujet de leurs inquiétudes concernant sa comédie spéciale « The Closer » – à condition qu’ils remplissent ses trois « conditions ».

Dans une vidéo publiée lundi sur Instagram, Chappelle a abordé la longue controverse entourant sa dernière collaboration avec Netflix, dans laquelle le comique vétéran fait plusieurs remarques transphobes et autres commentaires insensibles.

Lors d’un débrayage organisé la semaine dernière par des employés et des alliés trans de Netflix pour protester contre la sortie de « The Closer », l’organisatrice du rassemblement Ashlee Marie Preston a affirmé que Chappelle avait décliné les invitations à s’engager dans un « dialogue transformateur » sur la spéciale.

« Il a été dit dans la presse que j’avais été invité à parler avec des employés transgenres de Netflix et j’ai refusé », a déclaré Chappelle dans le clip de lundi.

« Ce n’est pas vrai. S’ils m’avaient invité, je l’aurais accepté. Même si je ne comprends pas bien de quoi nous parlons. J’ai dit ce que j’ai dit, et mon garçon, j’ai entendu ce que tu as dit. Mon Dieu, comment pourrais-je pas? Vous avez dit que vous vouliez un environnement de travail sûr chez Netflix. Eh bien, il semble que je sois le seul à ne plus pouvoir aller au bureau.

Les représentants de Preston n’ont pas immédiatement répondu lundi au Los Angeles Times. Il convient de noter que Preston n’est pas un employé de Netflix mais une personnalité médiatique et un militant nommé pour diriger le rassemblement de la semaine dernière.

Une liste de demandes de débrayage examinée par le Times a demandé à la société de supprimer toutes les références et images de Chappelle – telles que les peintures murales et les affiches – du lieu de travail et de reconnaître le mal que le spécial et Netflix auraient causé à la communauté trans.

Les organisateurs ont également demandé au géant du streaming de joindre un avertissement à « The Closer » disant qu’il « contient un langage transphobe, de la misogynie, de l’homophobie et des discours de haine ». Ils n’ont pas poussé la société à supprimer la spéciale, que le co-PDG de Netflix, Ted Sarandos, a défendu à plusieurs reprises.

« Je veux que tout le monde dans le public sache que, même si les médias présentent cela comme moi contre tout le monde dans cette communauté, ce n’est pas ce que c’est », a poursuivi Chappelle dans la vidéo Instagram.

« Ne blâmez pas le [LGBTQ] communauté pour l’un de ces s—. Cela n’a rien à voir avec eux. Il s’agit de l’intérêt de l’entreprise, de ce que je peux dire et de ce que je ne peux pas dire. Pour mémoire, et j’ai besoin que vous le sachiez, tous ceux que je connais dans cette communauté n’ont été qu’aimants et soutenus, donc je ne sais pas de quoi il s’agit.

Chappelle a également affirmé au cours de sa routine que son nouveau documentaire, « Untitled », avait été abandonné par les festivals de cinéma au milieu des retombées de « Closer ». Selon le comédien, « Pas une société de cinéma, pas un studio de cinéma, pas un festival de cinéma … ne touchera » le doc à la suite du contrecoup.

Plus tard dans le tournage, Chappelle s’est penchée sur la comédienne Hannah Gadsby, qui s’est prononcée contre « The Closer » après que Sarandos ait vanté les collaborations de Gadsby avec Netflix comme un exemple de représentation LGBTQ+ positive sur la plate-forme de streaming.

« Hé Ted Sarandos ! Juste un petit mot pour vous faire savoir que je préférerais que vous ne glissiez pas mon nom dans votre désordre », a écrit Gadsby plus tôt ce mois-ci sur Instagram en réponse à un e-mail interne divulgué de Sarandos affirmant que « le contenu à l’écran ne se traduisent directement par des dommages dans le monde réel.

« Maintenant, je dois faire face à encore plus de haine et de colère que les fans de Dave Chappelle aiment déchaîner contre moi chaque fois que Dave obtient 20 millions de dollars pour traiter sa vision partielle du monde émotionnellement rabougrie », a déclaré Gadsby.

Lundi, Chappelle a insulté Gadsby tout en exposant les conditions dans lesquelles il accepterait de parler avec les membres du personnel trans de Netflix de son spécial.

« À la communauté transgenre: je suis plus que disposé à vous donner un public », a déclaré Chappelle. « Mais vous ne m’invoquerez pas. Je ne me plie aux exigences de personne. Et si vous voulez me rencontrer, je serais plus que disposé à le faire, mais j’ai certaines conditions.

« Tout d’abord, vous ne pouvez pas venir si vous n’avez pas regardé mon spécial du début à la fin. Vous devez venir à l’endroit de mon choix, à l’heure de mon choix. Et troisièmement, vous devez admettre que Hannah Gadsby n’est pas drôle.

Tout en s’adressant aux journalistes le matin du débrayage des employés de Netflix, Preston a repoussé la tentative de Chappelle de présenter la critique de « The Closer » comme un exemple d' »annulation de la culture ».

«Je tiens à préciser très clairement qu’il ne s’agit pas d’un exemple d' »annulation de la culture », car j’ai invité Dave Chappelle à avoir un dialogue transformateur avec nous à plusieurs reprises, et il a clairement indiqué que cela ne nous intéressait pas. à lui », a déclaré Preston.

« Il ne s’agit pas d’annuler la culture mais d’éviter la responsabilité, lorsque nous vous avons invité à faire partie de la réparation nécessaire pour – non seulement guérir la culture – mais pour nous faire tous avancer. »