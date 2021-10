Dave Chappelle Down pour discuter de la controverse sur les transgenres et répertorie les termes

Dave Chappelle a finalement parlé pour lui-même de sa controverse en cours sur Netflix – affirmant qu’il était effectivement prêt à rencontrer des membres de la communauté transgenre et à les entendre … mais il a quelques conditions.

En attente de votre autorisation pour charger le média Instagram.

Le comédien était à Nashville ce week-end pour un nouveau spectacle … où une tonne de ses copains comiques ont ouvert pour lui, y compris Jeff Ross, Donnell Rawlings, Tom Segura et Joe Rogan. Finalement, Dave lui-même est sorti et s’est adressé à l’éléphant dans la pièce.

Selon des témoins oculaires, il a commencé son set avec une « déclaration » à ceux qu’il avait offensés avec « The Closer », tirant en plaisantant un morceau de papier et lisant … « F *** vous tous, n *** *s! »

Les blagues ont continué à voler à partir de là, DC disant qu’il avait tellement de problèmes qu’il ne pouvait même pas avoir DaBaby au téléphone. Il a demandé au public, comment appelez-vous une personne trans noire aux États-Unis ?

La réponse… « Un mec ! » Dave a également plaisanté en disant que sa femme craignait pour sa sécurité et lui avait acheté une arme de poing avec un manche en perle – et il craignait que s’il l’utilisait, les derniers mots de quelqu’un seraient « f****t! » Ainsi, il ne recule guère sur le contenu LGBTQ.

Sur une note plus sérieuse, Dave a déclaré qu’il y avait eu beaucoup d’intérêt pour son documentaire sans titre – qu’il a récemment projeté au Hollywood Bowl – avant la diffusion de « The Closer » sur Netflix … mais maintenant, il dit qu’il est étant retirés de ces mêmes festivals. Dave a crié à Netflix de rester ferme et de ne pas avoir retiré la spéciale.

Lire du contenu vidéo

Netflix

Dave a poursuivi en notant que s’il est annulé, il y a une tonne de gens qui croient clairement le contraire … soulignant le spectacle à guichets fermés à Bridgestone Arena. Ensuite, il a exposé ses conditions de rencontre avec les employés de Netflix des LGBTQ qui ont manifesté.

Premièrement, il dit que celui qui lui parle doit regarder la spéciale du début à la fin ; deuxièmement, il doit s’agir d’un moment et d’un lieu de son choix ; et trois, ils doivent admettre Hannah Gadsby n’est pas drôle.

Cette dernière condition est un applaudissement au comédien australien qui piquée à la comédie de Dave il y a quelques semaines, et a déchiré le PDG de Netflix Ted Sarandos.

DC dit également que même si les festivals de cinéma l’abandonnent … il va diffuser son film documentaire dans 10 villes à travers l’Amérique.

Il a terminé l’émission en demandant à haute voix : « Suis-je annulé ou pas ? » Écoutez les applaudissements qu’il a reçus… et il semble qu’il ait une réponse très claire.