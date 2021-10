Dave Chappelle envoie un message aux employés de Trans Netflix dans une nouvelle vidéo standup

Dave Chappelle a finalement parlé de la controverse entourant son dernier spécial Netflix, The Closer, dans une nouvelle vidéo de stand-up provocante qu’il a partagée sur sa page Instagram lundi. Bien que le comédien ait déclaré qu’il rencontrerait des employés transgenres de Netflix et des membres de la communauté trans, il a refusé de se plier aux « exigences de quiconque ». Il a également soutenu les commentaires originaux de The Closer que beaucoup ont trouvé transphobes, notant: « J’ai dit ce que j’ai dit. »

Chappelle a signalé qu’il refusait de parler aux employés transgenres de Netflix, mais a déclaré que ce n’était pas vrai, rapporte Variety. « S’ils m’avaient invité, je l’aurais accepté, même si je ne comprends pas de quoi nous parlerions », a déclaré Chappelle dans le clip. « J’ai dit ce que j’ai dit, et mon garçon, j’ai entendu ce que vous avez dit. Mon Dieu, comment pourrais-je pas? Vous avez dit que vous vouliez un environnement de travail sûr chez Netflix. Il semble que je sois le seul à ne pas pouvoir y aller le bureau plus. »

Il a poursuivi en affirmant que « les intérêts des entreprises » étaient à l’origine de la controverse et a noté comment certains membres de la communauté LGBTQ+ l’avaient soutenu. « Je veux que tout le monde dans ce public sache que même si les médias disent que c’est moi contre cette communauté, ce n’est pas ce que c’est. Ne blâmez pas les LBGTQ [sic] communauté pour aucun de ces s- », a déclaré Chappelle. « Cela n’a rien à voir avec eux. Il s’agit des intérêts des entreprises et de ce que je peux dire et de ce que je ne peux pas dire. Pour mémoire, et j’ai besoin que vous le sachiez, tous ceux que je connais de cette communauté ont aimé et soutenu, donc je ne sais pas de quoi il s’agit.

Chappelle a déclaré plus tard qu’il avait un documentaire sur sa tournée de comédie 2020 dans la boîte, mais il ne sera pas diffusé dans les prochains festivals de films en raison de la controverse. « Maintenant, aujourd’hui, pas une société cinématographique, pas un studio de cinéma, pas un festival de cinéma, personne ne touchera à ce film. Dieu merci pour Ted Sarandos et Netflix, c’est le seul qui ne m’a pas encore annulé », a déclaré Chappelle.

Vers la fin de la vidéo, Chappelle a révélé sa liste de conditions à remplir pour rencontrer les membres de la communauté trans. La première est qu’ils doivent avoir regardé The Closer du début à la fin, et la seconde est que la réunion doit avoir lieu à l’heure de son choix. La dernière condition était « vous devez admettre que Hannah Gadby n’est pas drôle », une référence à la comédienne Hannah Gadsby, qui a deux spéciaux Netflix. Gasby, qui est lesbienne, a récemment publié une déclaration demandant au co-PDG de Netflix, Ted Sarandos, de ne pas « faire glisser mon nom dans votre désordre » après que Sarandos l’a mentionnée dans l’une de ses notes au personnel de Netflix en réponse à la controverse Chappelle.

Chappelle prévoit de montrer son documentaire, Untitled, dans 10 villes, qu’il a énumérées dans la légende de la vidéo de lundi. La tournée, qui comprendra une apparition en direct de Chappelle à chaque arrêt, commence le 4 novembre à San Francisco et se termine le 22 novembre à New York. « Suis-je annulé ou non ? » Chappelle a demandé à son public à la fin du clip.

The Closer est sorti le 5 octobre. Chappelle a fait plusieurs remarques transphobes dans le spécial. « Le genre est un fait. Chaque être humain dans cette pièce, chaque être humain sur Terre, a dû passer par les jambes d’une femme pour être sur Terre », a déclaré Chapelle. « C’est un fait. » Il a déclaré plus tard qu’il soutenait JK Rowling et qu’il était « de l’équipe TERF », faisant référence à une féministe radicale excluante, une idéologie qui rejette les femmes trans en tant que femmes. Ashlee Marie Preston, qui a organisé un débrayage du personnel de Netflix le 20 octobre, a déclaré à Variety que Chappelle avait été invité à parler aux organisateurs, mais avait refusé de le faire.