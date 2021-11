Dave Chappelle et Louis CK nominés aux Grammys, annulation de la culture annulée ?

Louis CK et Dave Chappelle tous deux ont attrapé des noms aux Grammy – malgré leurs batailles individuelles avec « l’annulation de la culture » ​​– un signal peut-être que « l’annulation » des gens est en déclin.

L’Académie a annoncé ses choix mardi … Louis a reçu un nom pour le meilleur album de comédie et Chappelle pour le meilleur album de mots parlés. Bien sûr, Twitter n’a pas tardé à réagir, surtout plein de gens qui l’ont eu jusqu’ici avec CC

Un utilisateur a écrit : « Louis CK vient d’être nominé pour un Grammy, au cas où les gens voudraient continuer à s’accrocher aux effets à long terme de l’annulation de la culture. » Un autre a déclaré: « Un seul nom aux Grammy chacun pour Dave Chappelle, Kevin Hart et Louis CK !! annulez encore la culture des grèves !! »

Lire du contenu vidéo

24/06/19 TMZ.com

C’est en 2017 que Louis CK a admis avoir s’exposer et se masturber devant des femmes ou lors de conversations téléphoniques. Nous avons eu un aperçu que les choses tournaient autour de lui lorsqu’il a obtenu un ovation debout lors d’un spectacle en 2019 avant que COVID ne ferme des sites à travers le pays.

Lire du contenu vidéo

TMZ.com

Comme nous l’avons signalé … Dave a également eu sa part de controverse récente – en particulier de la part de certains dans le Communauté LGBTQ+ – après son plus récent spécial Netflix, « The Closer » était presque entièrement centré sur les transgenres et les homosexuels.

De toute évidence, l’Académie est au-dessus de la controverse, et ses membres pensaient que le travail des deux comédiens était suffisant pour leur valoir potentiellement l’un des plus grands honneurs du divertissement.