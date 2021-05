Dave Chappelle explique comment un grimpeur social d’Hollywood l’a totalement utilisé pour rencontrer Denzel Washington

Je vous ai dit que la première fois que j’ai rencontré Denzel Washington, un gars m’a fait ça, est venu à ma table comme: “ Hé, tu sais, Dave, je déteste te déranger mais Denzel Washington est là, voudrais-tu le rencontrer? ” Je suis comme, ‘Ah, ouais.’ Il m’amène à la table. «Denzel Washington, voici Dave Chappelle. Je me dis: “ Oh mon dieu, Denzel est très aimable. ” Puis le gars dit: “Et je m’appelle …” Je me dis: “Oh, cet enfoiré ne connaissait pas Denzel, il m’a utilisé!” C’est sauvage là-bas.