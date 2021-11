Dave Chappelle rend visite à l’école secondaire alma mater et fait face aux plaintes des étudiants

Des semaines après que des plaintes d’étudiants aient conduit la Duke Ellington School of the Arts de DC à reporter le nom d’un théâtre d’après Dave Chappelle, la bande dessinée a affronté des élèves qui ont contesté sa dernière émission spéciale, « The Closer ».

que Chappelle, 48 ans, a participé mardi à une séance de questions-réponses avec le personnel et 580 étudiants, où il a été accueilli par « une réception bruyante d’acclamations et de huées ».

Huit étudiants auraient interrogé Chappelle sur la spéciale et les blagues qu’il a faites en référence à la communauté trans, l’un d’eux l’aurait traité de « bigot » et aurait dit à la bande dessinée : « J’ai 16 ans et je pense que tu es enfantin, vous l’avez géré comme un enfant.

Chappelle aurait répondu: « Mon ami, avec tout le respect que je vous dois, je ne pense pas que vous puissiez prendre l’une des décisions que je dois prendre un jour donné. »

En réponse à une autre question, Politico n’a pas signalé mot pour mot, mais a affirmé qu’il était « antagoniste », le créateur de « Chappelle Show » a déclaré au corps étudiant : « Je suis meilleur que chaque instrumentiste, artiste, quel que soit l’art que vous faites dans cette école. , en ce moment, je suis meilleur que vous tous. Je suis sûr que ça va changer. Je suis sûr que vous serez bientôt connu.

Les deux étudiants qui ont parlé à Politico affirment que toutes les réponses de Chappelle l’ont impliqué en riant ou en faisant des blagues.

Malgré la tension entre Chappelle et de nombreux étudiants, le lauréat d’un Grammy a pris le temps de s’adresser aux fans qui ont menacé les étudiants en son nom.

Chappelle a été annulé en raison de ses blagues sur la communauté trans dans le spécial Netflix, « The Closer ». REUTERS

« Tout son ton a changé », a déclaré l’un des étudiants à Politico. « Il a dit: » C’est ma famille et qu’ils le sachent ou non, j’aime ces enfants. Je ne veux pas entendre parler de menaces envers ces enfants. Ces enfants ne méritent pas ça.

« Il était vraiment gentil. Si [only] il [had] a agi de cette façon tout le temps… Il n’y avait aucune raison d’être méchant avec nous. Il se moquait juste des enfants.

Au cours de sa visite, Chappelle a également distribué 600 repas de Thanksgiving et des billets pour une projection de son nouveau documentaire, « Sans titre ».