Dave Chappelle se classe parmi les 10 premiers de Netflix malgré la controverse sur la transphobie

La nouvelle comédie spéciale de Dave Chappelle, The Closer, est actuellement classée au troisième rang du programme global du Top 10 de Netflix, malgré la controverse entourant certaines de ses nouvelles blagues. Chappelle a de nouveau subi un contrecoup pour avoir fait des commentaires transphobes. Certains spéculent que la controverse aide à attirer l’attention sur sa nouvelle spéciale.

Chappelle vient de conclure son contrat avec Netflix pour six émissions spéciales de comédie stand-up, et les blagues sur la communauté transgenre ont été un fil conducteur dans beaucoup d’entre elles. Il n’a pas rompu ce schéma cette fois-ci, commentant parfois les questions d’identité de genre sans punchline. Comme auparavant, ses derniers commentaires ont été largement condamnés par des membres éminents de la communauté LGBTQ+, GLAAD et la National Black Justice Coalition, entre autres. Cependant, Chappelle semblait attirer plus de monde que jamais pour son dernier tour sur scène.

Les citations les plus sensationnelles et les plus remarquables du nouveau spécial de Chappelle se résument à des points de discussion « critiques en matière de genre ». Après avoir formulé sa rhétorique en blagues pour les dernières émissions spéciales, cette fois, Chappelle s’est carrément identifié comme un membre de « l’équipe TERF » – ce qui signifie « l’équipe féministe radicale trans-exclusionniste ». Il a réfuté l’existence d’une identité de genre totalement distincte du sexe biologique, déclarant : « Le genre est un fait. Chaque être humain dans cette pièce, chaque être humain sur Terre, a dû passer par les jambes d’une femme pour être sur Terre. est un fait. »

Comme dans les émissions spéciales précédentes, le point central de Chappelle semblait être de comparer les luttes pour les droits civiques de la communauté LGBTQ + à celles de la communauté noire américaine. Il a semblé impliquer que les militants LGBTQ+ sont trop préoccupés par la rhétorique et les insultes et pas assez par les politiques publiques et l’organisation de manifestations significatives.

« Je ne déteste pas les homosexuels, je vous respecte. Pas tous », a-t-il déclaré. « Je n’aime pas trop ces nouveaux gays – trop sensibles, trop cassants. Les gays de la vieille école me manquent … les gays de Stonewall. Ils n’ont pris le s- de personne. »

Dans les jours qui ont suivi sa sortie, les spéciaux de Chappelle ont reçu des réfutations ligne par ligne d’activistes, de blogueurs et de commentateurs débattant de points comme celui-ci. Beaucoup se sont également demandé pourquoi le comédien semble si obsédé par les questions transgenres alors qu’il a tant d’autres sujets à aborder. D’un autre côté, certains critiques se sont exhortés à cesser de disséquer le travail de Chappelle de cette manière, estimant que cela aide finalement à le promouvoir.

Cela pourrait bien être le cas à en juger par son classement dans les charts Netflix. La sixième et dernière comédie spéciale de Chappelle sur Netflix, The Closer, est maintenant en streaming. Ceux qui recherchent des informations sur les problèmes transgenres ou le soutien de pairs transgenres peuvent se rendre sur TransLifeLine.org ou appeler le 877-565-8860.