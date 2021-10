Dave Chappelle se dit ouvert aux discussions avec les employés de Netflix

Le comédien Dave Chappelle soutient ses blagues mais est ouvert au dialogue avec ceux qui ont été offensés par les remarques controversées qu’il a faites dans son nouveau stand-up spécial Netflix, « The Closer ».

La bande dessinée primée aux Emmy a été au centre d’une tempête de relations publiques depuis la première spéciale au début du mois et a été immédiatement critiquée pour des blagues largement considérées comme transphobes. La controverse a culminé mercredi lorsque plusieurs employés de Netflix ont quitté le travail, les fans de Chappelle se présentant également à la manifestation pour le défendre.

Les retombées ont forcé Netflix dans un coin, divisé la communauté de la comédie et conduit de nombreuses personnes à réévaluer la marque de Chappelle, à annuler la culture et la liberté d’expression. Netflix a refusé de retirer le hit spécial ou de qualifier les blagues de discours haineux, qui faisaient partie des demandes formulées par certains des employés du géant du streaming.

Chappelle écoute, cependant, et est prêt à parler des blagues et du mal que son commentaire a infligé.

«Dave défend son Art. Les deux côtés de la rue parlent et Dave écoute. À un moment donné, lorsque tout le monde sera ouvert, je suis sûr que nos communautés se réuniront », a déclaré sa publiciste, Carla Sims, au Times dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

Cependant, Ashlee Marie Preston, qui a organisé le rassemblement de mercredi devant les bureaux de Netflix à Los Angeles, a déclaré qu’elle avait invité Chappelle « à avoir un dialogue transformateur sur le mal qui a été commis », mais il « a choisi de ne pas se présenter ».

Sims a déclaré que ni elle ni Chappelle n’avaient reçu de contact direct de Preston au sujet de la manifestation.

Les employés transgenres de Netflix et leurs alliés ont exigé que Netflix reconnaisse le mal que le spécial a causé à la communauté trans. Ils veulent que les références et les images de Chappelle, telles que les peintures murales et les affiches, soient supprimées du lieu de travail.

Ils souhaitent également que l’entreprise s’engage à mettre de côté un fonds spécifiquement destiné à cultiver les talents trans et non binaires, à investir dans plus de contenu de créateurs trans, à embaucher plus de personnes trans dans des rôles de leadership et à réformer les « processus internes » menant à la publication de » contenu préjudiciable.

Ils ont également exigé que le service de streaming joigne un avertissement à « The Closer » disant qu’il « contient un langage transphobe, de la misogynie, de l’homophobie et des discours de haine ».

Chappelle n’a pas dit grand-chose sur les retombées lui-même; en fait, Netflix a assumé une grande partie de la crise des relations publiques. Il a reconnu le contrecoup plus tôt ce mois-ci lors d’une projection au Hollywood Bowl pour son documentaire sans titre. Le comédien vétéran a reçu une ovation debout et un feu d’artifice bruyant.

« Si c’est à ça que ressemble l’annulation, j’adore ça », a déclaré Chappelle, 48 ans, sur scène au Bowl, selon plusieurs rapports.