Dave Coulier, co-vedette de « Full House » de Bob Saget, rend un hommage navré à son « frère pour toujours »

Dave Coulier rend hommage à sa co-vedette de Full House, Bob Saget. Saget, 65 ans, a été retrouvé mort dimanche dans sa chambre d’hôtel en Floride. Son décès soudain a suscité une rafale d’hommages, parmi lesquels un message émouvant de Coulier, qui se souvenait du défunt acteur comme de son « frère de toujours ».

Dans un tweet tard dimanche soir, Coulier, qui a joué dans la sitcom d’ABC le rôle de Joey Gladstone aux côtés de Danny Tanner de Saget, a écrit : « Mon cœur est brisé. Je t’aime, Bob. Ton frère pour toujours, Dave. » Coulier a ensuite publié un deuxième hommage sur Instagram, où il a partagé une photo de lui et de la défunte star sur le tapis rouge. Il a légendé l’image, « Je ne lâcherai jamais, frère. Je t’aime », l’acteur concluant l’hommage avec un emoji coeur rouge.

Dimanche, Saget, 65 ans, a été retrouvé mort dans une chambre d’hôtel de la région d’Orlando par la police quelques heures seulement après avoir donné un spectacle près de Jacksonville. Le bureau du shérif du comté d’Orange a confirmé dans un tweet : « plus tôt dans la journée, des députés ont été appelés au Ritz-Carlton Orlando, Grande Lakes pour un appel au sujet d’un homme inconscient dans une chambre d’hôtel. L’homme a été identifié comme étant Robert Saget et déclaré décédé sur place. » Le bureau du shérif a ajouté que « les détectives n’ont trouvé aucun signe d’acte criminel ou de consommation de drogue dans cette affaire ». La cause du décès de Saget est inconnue pour le moment.

Peu de temps après, la famille de Saget a publié une déclaration, qui disait en partie : « Nous sommes dévastés de confirmer que notre bien-aimé Bob est décédé aujourd’hui ». La famille, qui a demandé l’intimité, a ajouté : « Il était tout pour nous et nous voulons que vous sachiez à quel point il aimait ses fans, se produisant en direct et réunissant des gens de tous horizons avec des rires ».

Saget était surtout connu pour son rôle dans Full House. La sitcom ABC centrée sur le personnage de l’acteur, un père veuf qui enrôle son beau-frère Jesse (John Stamos) et son meilleur ami Joey (Coulier) pour l’aider à élever ses trois filles, DJ (Cameron Bure), Stéphanie (Jodie Sweetin ) et Michelle (Mary-Kate et Ashley Olsen). La série a duré huit saisons de 1987 à 1995. Saget a relancé son rôle de Danny pour le revival Full House de Netflix, Fuller House. Il a également animé les huit premières saisons de America’s Funniest Home Videos, et plus récemment, a animé le podcast de Bob Saget’s Here For You.