Dave de FX: Que regarder si vous aimez la série comique de Lil Dicky

Lil Dicky, l’alter ego rappeur de Dave Burd, est le créateur de certaines des chansons hip-hop les plus drôles et les plus bizarres de mémoire récente, dont une qu’il a écrite pour la bande originale du film LEGO Batman en 2017. Il est également le co- créateur (avec Jeff Schaffer) de l’une des comédies télévisées les plus drôles et les plus bizarres de mémoire récente, appelée Dave – qui est vaguement basée sur l’histoire de la façon dont il est devenu l’un des artistes les plus populaires de son genre tout en se perdant presque complètement dans le processus (je veux dire, dans l’émission, au moins).

Lorsque vous ne regardez pas Dave sur FX mais que vous avez toujours envie d’une émission de télévision (ou d’un film) unique sur des gens ordinaires qui essaient de le faire, ou une qui offre un regard humoristique sur les coulisses du show-business, essayez-les pour la taille.