Dave East fait appel à Mary J. Blige pour la vidéo “ Know How I Feel ”

L’une des stars du rap les plus excitantes de New York, Dave East, a laissé tomber la vidéo pour son Mary J. Blige– piste assistée, «Know How I Feel».

Le morceau provient de la mixtape 2020 Karma 3 d’East, une suite de Karma (2017) et Karma 2 (2018). Le Karma 3 à 15 titres et son successeur, le Karma 3 Deluxe à 23 titres, ont marqué le 10e anniversaire de Change Of Plans (2010), la mixtape que beaucoup désignent comme le début de l’ascension de l’Est.

La vidéo intime trouve East dans une ambiance introspective, se détendant sur un canapé avec un joint et une bouteille de whisky. Il entre dans une séance de thérapie et parle de ses problèmes, énonçant sans effort sa philosophie sur la condition humaine.

Des lignes comme «Pourquoi les faux vivent longtemps et les vrais meurent? / Ils n’ont pas de morale / Ils n’ont rien de ce qu’ils vivent», prouve pourquoi East est largement considéré comme l’un des meilleurs rappeurs à émerger hors de New York au cours de la dernière décennie. Blige ajoute de belles harmonies aux vers passionnants d’East, et dans la vidéo, ils se réunissent parfois et se produisent dans une salle inspirée d’un club de jazz.

Karma 3 Deluxe a abouti à une course pour East qui l’a vu passer de star régionale à talent national. 2019 a été une année décisive pour le MC, avec la sortie en novembre de son premier album complet, Survival (y compris «Alone» avec Jacquees et «Godfather 4» avec Nas); sa représentation dramatique de Method Man dans la mini-série fictive de 10 épisodes HULU Wu-Tang: An American Saga; le lancement de son Magasin D2C; et le Survival Tour Part 1 en novembre-décembre, avec des dates épuisées aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe.

Cette série d’événements qui ont changé la vie de l’Est a suivi son 2016, qui l’a amené à rejoindre Lin-Manuel Miranda, Nas, et Aloe Blacc pour «Wrote My Way Out» sur le film The Hamilton Mixtape, acclamé par la critique. Dave a ensuite été entendu sur «Gold Digger» mettant en vedette A-Boogie, de Def Jam’s Direct Deposit Vol. 2 compilation de février 2017. Wast a poursuivi ce voyage épique avec Karma 3 Deluxe et le morceau révolutionnaire de l’album, «Know How I Feel».

Achetez / écoutez Karma 3 Deluxe de Dave East.