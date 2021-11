Dave et Jenny Marrs expliquent comment être en affaires ensemble aide leur mariage (exclusif)

Dan et Jenny Marrs forment l’équipe parfaite. Les stars de Fixer to Fabulous en sont à la troisième saison de la série et plus excitées que jamais. L’émission suit les résidents de Bentonville, dans l’Arkansas, alors qu’ils rénovent de vieilles maisons pour qu’elles correspondent au style et aux besoins personnels de chaque propriétaire, et les téléspectateurs de HGTV ne peuvent en avoir assez.

Jenny est la créatrice de la paire, tandis que Dave se concentre sur l’artisanat. Ils ont restauré plus de 300 maisons et continuent de le faire tout en équilibrant un mariage florissant, cinq enfants et une ferme sur laquelle ils vivent où ils élèvent leurs animaux bien-aimés. En plus de tout cela, les Marr sont aussi assez charitables.

Pop Culture a parlé avec le couple marié de longue date de leur amour de la rénovation, de la création des maisons de rêve des propriétaires et de la façon dont ils font fonctionner leur mariage tout en travaillant ensemble 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tout en gérant leur ferme.

PC : Alors, dites-nous ce que les téléspectateurs peuvent attendre de cette saison et qu’est-ce qui la rend excitante pour vous ?

DM : Je pense aux saisons que nous avons faites, je suis le plus excité pour la saison 3. Et je pense principalement à cause de ce que nous avons fait, avec celle-ci, nous avons tellement de styles de maison différents et tellement de belles histoires avec les propriétaires . Les producteurs de casting cette année, l’ont fait sortir du parc avec juste des histoires de bien-être. Et donc c’était juste amusant parce que, je veux dire, vous redonnez toujours à quelqu’un une maison dans laquelle vous avez mis beaucoup de cœur et d’âme, mais cela la rend encore plus, d’autant plus grande quand ils ont une bonne histoire pour aller avec. Tu ne penses pas, Jenny ?

JM : Je sais que c’est pareil. Je pense juste que c’est, nous avons l’opportunité cette saison de partager plus de notre histoire, notre histoire de famille, et aussi les histoires des propriétaires, ce qui est vraiment génial. Je dirai ça. Oui je suis d’accord.

Quel a été le processus le plus marquant pour vous les gars de toutes les saisons précédentes ou même de cette saison ? Quelle est la maison que vous avez construite ou la famille avec laquelle vous avez travaillé qui a eu l’impact le plus durable sur vous ?

JM : La chose préférée de ma mère est de réunir tout le monde et cela n’arrive pas aussi souvent, bien sûr, qu’elle le souhaiterait, ou qu’aucun de nous ne le souhaiterait, simplement parce que tout le monde est très occupé. C’était donc, en dehors du spectacle, c’était un souvenir incroyable, une expérience incroyable, et le fait que ce soit dans le spectacle que nous ayons pu préserver ce souvenir grâce à la vidéo, c’était vraiment cool. Alors oui, je dirais que ce serait, pour moi.

Les téléspectateurs sont obsédés par les émissions immobilières et les émissions de rénovation domiciliaire. Quelle est votre partie préférée du processus de rénovation?

JM : Je dirais que pour moi, ma partie préférée est à la fin, quand nous commençons à mettre en scène et à styliser et à tout rassembler, le simple fait de voir le processus prendre vie est définitivement mon préféré. Mais Dave dirait quelque chose de différent, je parie.

DM : Je pense que dès que vous commencez, il y a cette excitation de démarrer un projet. Et donc je suis un gars de la démo. J’adore faire ça. J’adore me briser contre un mur historique et me demander ce que je vais trouver. Et donc je pense que c’est ce qui fait qu’on travaille si bien ensemble, c’est que j’aime beaucoup les phases de début et quand je commence à s’user vers la fin, les moteurs de Jenny se mettent en marche et elle prend le relais puis on se met au travail… ou elle prend le relais et le rend beau.

Quels conseils donneriez-vous aux personnes qui cherchent à se lancer dans l’entreprise ou qui sont déjà dans l’entreprise, mais qui peuvent avoir des difficultés de temps en temps ? Parce que cela peut être difficile.

DM : C’est difficile. Jenny et moi, nous sommes très uniques parce que nous avons construit des maisons pendant 15 ans avant de commencer cette série. Il y a tellement de maux de tête pour trouver des sous-traitants et toutes ces choses que vous devez traverser lorsque vous démarrez une entreprise, nous étions déjà dans cette phase. Et donc je pense que si je devais donner un conseil à quelqu’un pour commencer à construire, ce serait : trouvez juste quelqu’un qui est bon dans le jeu qui le fait déjà depuis longtemps et vous apprenez d’eux. Et je pense que c’est la construction du succès, et les gens adorent partager ce genre de choses. Je crois vraiment que les gens donneront de leur temps à quelqu’un qui veut apprendre.

JM : Je le ferais juste, comme la pratique. Pratiquez chez vous, voyez ce que vous aimez, parlez aux gens, découvrez ce qu’ils aiment. Je pense que la façon dont vous faites bien ce travail est de vraiment comprendre les besoins des propriétaires, de comprendre les besoins d’une maison et comment une maison devrait bien fonctionner parce que je pense avant tout que c’est la chose la plus importante. Cela peut être beau, mais s’il ne fonctionne pas et ne sert pas votre famille, alors ce n’est pas vraiment une maison.

Tu as vraiment l’air d’avoir un bon équilibre. Vous semblez vraiment très bien travailler ensemble, évidemment, mais pour les autres couples, beaucoup de gens disent que vous ne mélangez pas affaires et mariage. Selon vous, quel est le secret pour travailler ensemble tout en maintenant un mariage heureux ?

JM : Je pense que pour nous, c’est agréable d’être ensemble pour comprendre à quoi ressemble notre journée et d’avoir l’autre personne qui comprend vraiment ce que nous faisons. Donc pour nous, c’est bien que nous travaillions ensemble parce que ce serait vraiment difficile de le faire tout seul sans l’autre personne et d’avoir de longues journées, et de vraiment comprendre le stress et tout ça.

Mais en ce qui concerne l’équilibre, je pense que – en essayant de l’éteindre chaque fois que nous le pouvons, nous essayons vraiment de passer du temps intentionnel avec notre famille où nous ne travaillons pas ou ne traitons pas le travail, ou nous faisons une petite escapade de week-end, ce genre de choses. Je pense qu’être vraiment intentionnel sur vos priorités et rafraîchir avec notre famille et nos enfants et les matchs de football et toutes ces choses, comme quand nos enfants ont quelque chose, c’est la priorité. Et si vous commencez à laisser passer ces choses, c’est que vous ne vivez pas dans vos propres limites et vos propres priorités et que vous gardez vos priorités droites. Je pense donc que nous faisons du bon travail en nous le rappelant.

DM : Mais c’est une lutte constante tout le temps. Je veux dire, je pense que chaque adulte en Amérique, c’est votre plus gros combat avec le temps ? Oh, travailler ensemble. Travailler ensemble est génial avec elle. Mais j’allais juste dire qu’avec le timing et tout, nous avons tous du mal à allouer le bon temps à nos enfants, à notre travail, et à travailler avec Jenny, nous comprenons en fait la demande que cela prend. Et donc ça marche pour nous. Je ne sais pas, c’est bizarre de travailler avec ta meilleure amie puis de rentrer à la maison et de parler des mêmes projets, et avec des enfants, et donc Jenny et moi sommes tellement ensemble, mais c’est génial. Je ne l’aurais pas autrement.

J’ai remarqué qu’il y a un regain d’intérêt pour les gens qui commencent vraiment à embrasser la vie à la ferme et même au-delà du simple fait d’élever des animaux et de prendre soin des animaux et des personnes qui peuvent être des amoureux des animaux, il y a cet énorme intérêt pour les personnes qui veulent cultiver leurs propres aliments et vivent à la ferme et font vraiment attention à ce qu’ils mettent dans leur corps et ont en quelque sorte le contrôle sur cela. Quels sont, selon vous, les avantages du mode de vie à la ferme, pour vous ?

JM : Je pense qu’avoir de vrais aliments sains entiers à manger est génial et c’est quelque chose qui est très important pour nous, mais nous aimons aussi avoir des animaux et avoir la responsabilité de prendre soin des animaux pour nos enfants. Nous aimons avoir l’espace pour que nos enfants puissent courir dehors et construire des forts, utiliser leur imagination et être créatifs, toutes ces choses. Je pense qu’il y a, je veux dire, c’est beaucoup de travail. Cela semble juste amusant, mais c’est beaucoup de travail, mais je pense que les leçons que nos enfants tirent des responsabilités qu’ils ont avec la ferme et que nous avons tous sont vraiment importantes.

Et nous pensons aussi que c’est vraiment gratifiant et gratifiant d’avoir nos animaux et notre jardin et notre ferme de baies et tout le reste. Donc pour nous, c’est juste une partie de notre vie et quelque chose que nous apprécions vraiment. Nous savons que tout le monde n’a pas cela. Donc on adore quand même.

Fixer to Fabulous Season 3 débute mardi à 21 h HE sur HGTV. Les épisodes seront également diffusés le même jour via discovery+. Restez à l’écoute de PopCulture.com pour plus d’interviews exclusives avec vos stars préférées de HGTV.