Original AC DC chanteur Dave Evans dit ça Bon Scott “a fait un excellent travail” à la tête du groupe après avoir été renvoyé du groupe.

Dave enregistré AC DCles deux premiers singles, “Puis-je m’asseoir à côté de toi fille” et “Bébé, s’il te plait ne pars pas”. Mais en octobre 1974, moins d’un an après AC DCle premier concert de, Evans était hors du groupe. Il a été remplacé par Scott, qui a chanté sur AC DC‘s six premiers albums studio et est devenu lui-même une légende après sa mort en 1980.

Dans une récente interview avec Subvention DJ de la Nouvelle-Zélande Galaxie 107 FM, Evans dit avoir été remplacé par Scott (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Vous devez vous en souvenir Bon Scott fait beaucoup de chansons que j’ai déjà faites, comme « Bébé, s’il te plaît, ne pars pas », nous l’avons déjà fait. C’est la chanson que j’ai Angus [Young, AC/DC guitarist] sur mes épaules, et, bien sûr, il nous regardait faire notre émission, alors il a copié ça. Je comprends qu’il a copié ce que je faisais. Et les chansons aussi, je les ai réenregistrées et j’ai réécrit les paroles de certaines des chansons que j’avais déjà écrites. Mais on lui a dit de le faire. Je sais qu’il avait reçu des instructions pour le faire, donc je ne m’en veux pas vraiment Bon Scott pour cela, parce que lorsqu’il a rejoint le groupe, il était à plat à l’époque, et il a eu une grande chance de faire quelque chose, et il l’a fait aussi. Il a fait un excellent travail, mais son style de vie l’a laissé tomber.”

Evans a également parlé de la popularité durable de “Puis-je m’asseoir à côté de toi fille”, qui est sorti à l’origine en single en juillet 1974 et comportait la batterie de Colin Burgess et basse par Georges Jeune (frère aîné de AC DC co-fondateurs Malcolm et Jeune veau).

“C’est l’une de ces chansons, je la joue dans le monde entier – je fais toujours, bien sûr, chaque spectacle que je fais – et les gens adorent la chanson”, a-t-il déclaré. “Et c’est incroyable combien de gens me disent que c’est leur préféré AC DC chanson. Je ne peux pas le croire. [AC/DC has] ‘TNT’ et toutes ces belles chansons, ‘Autoroute pour l’enfer’ et toutes ces autres bonnes chansons, et les fans viennent me voir et disent que c’est leur chanson préférée.”

Plus tôt cette année, Dave a été demandé lors d’un entretien avec Les journaux du rockeur s’il pensait “ce serait tout” pour AC DC après Bon‘s en 1980. Il a répondu: “Non, pas du tout. Je veux dire, nous continuons tous. Et AC DC a eu autant de joueurs à travers [the history of] Le groupe. Je ne sais pas combien. 20 ? Et trois chanteurs, plus un chanteur remplaçant également.

“Nous avons toujours été ambitieux lorsque nous avons commencé”, a-t-il poursuivi. “Nous avons toujours voulu être les meilleurs au monde – nous tous. Et après moi, Bon Scott eu sa chance. Il s’est bien comporté avec le groupe. Et quand il est mort, j’ai juste pensé : ‘Qui vont-ils avoir ?’ Je n’ai jamais pensé [I would be approached about it] moi-même, parce que c’est de l’eau sous le pont. Et j’étais aussi occupé avec des groupes à l’époque, et je faisais ma propre musique et mes propres enregistrements. Je me demandais juste qui ce serait. j’en avais entendu parler [Brian Johnson‘s pre-AC/DC band] GEORDIE – juste le nom GEORDIE. je n’en avais jamais entendu parler Brian. Puis Brian a surgi et, bien sûr, le ‘De retour en noir’ l’album est sorti, qui était un album massif dans le monde entier, et ils étaient partis avec Brian. Mais si Brian démissionner, ils obtiendraient un autre chanteur et un autre chanteur. [They’ve gone through] différents bassistes [and] différents batteurs.

« La conduite était toujours Malcolm Jeune, ” Dave ajoutée. “Je me souviens Malcolm quand je l’ai rencontré pour la première fois. Il était une telle force motrice. Juste un tout petit gars – juste une petite touche de plus de cinq pieds de haut – mais, mon garçon, il avait un grand cœur et une grande personnalité. Et il était dur aussi – Malcolm était très dur. Et quoi qu’il arrive, il était AC DC complètement. Et, bien sûr, une fois qu’il est décédé, ce qui est très triste, AC DC, bien sûr, ne sera jamais, jamais le même sans Malcolm. Comment cela peut-il être ?”

En mai dernier, Evans a sorti un nouvel album de compilation intitulé “Les plus grands succès de BADASS”. L’effort contient “20 succès massifs sur un album”, y compris Davela version de “Rockin’ In The Parlour”, la chanson qui apparaissait à l’origine comme la face B de la “Puis-je m’asseoir à côté de toi fille” Célibataire.

Photo gracieuseté de Dave Evans‘s Facebook page