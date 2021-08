Dave Feldman lance un ultimatum à Paige VanZant : “Elle est dans une situation gagnant-gagnant”

Depuis son départ de la UFC, Paige VanZant il n’a pas lésiné sur le détail de combien il gagne par rapport à la boxe pour le BKFC. Cependant, si son record de victoires reste à zéro, très probablement, selon le président de l’organisation, David feldman, doit être supprimé de la masse salariale.

VanZant est venu au BKFC sur un plan de signature stellaire, mais le joueur de 27 ans n’a pas réussi à justifier l’investissement en accumulant deux pertes consécutives, la plus récente à un Rachel Ostovich que, en MMA, il n’a pas de victoire par KO / TKO.

Discuter avec les médias après la BKFC 19, Feldman a félicité VanZant pour son dévouement, mais a en même temps avoué qu’il ne pouvait pas continuer à perdre s’il voulait continuer à concourir pour l’organisation.

“Totalement. C’est une situation gagnant-gagnant », a-t-il déclaré (via MMA Fighting). «Je pense qu’il était dans une situation gagnant-gagnant avant ce combat, mais il a très bien joué. En venant à ce combat, il était sûr qu’il devrait gagner oui ou oui. Il a perdu, mais je pense que nous avons toujours confiance en Paige VanZant. Mais, cela dit, je pense absolument qu’il est dans une situation gagnant-gagnant. Je ne peux pas continuer à dire: ‘Il s’est très bien battu, nous verrons ce qui se passera ensuite.’ Finalement, et c’est le moment, vous allez devoir gagner. Comme je l’ai dit, je vais m’asseoir avec elle et son équipe et nous verrons ce qui se passera.

‘PVZ’ a fait ses débuts dans cette modalité de boxe en février dernier avec une perte de décision partagée à Bretagne coeur.

