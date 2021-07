in

Dave Filoni a été une force motrice (sans jeu de mots) derrière certains des plus grands projets de Star Wars pendant plus d’une décennie, donc, évidemment, il a des fans dans le monde. Désormais, les amoureux de la franchise pourront célébrer pleinement Filoni, car le producteur aura bientôt son propre jouet, grâce à Hasbro. Comme vous vous en doutez, la nouvelle s’est répandue sur Internet et de nombreuses personnes en sont ravies.