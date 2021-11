Le musicien de jazz nominé aux Grammy Awards Dave Frishberg, mieux connu du public pour son travail sur le classique Schoolhouse Rock ! La série éducative musicale est décédée à 88 ans. Son épouse, April Magnusson, a confirmé la triste nouvelle au New York Times, ajoutant qu’il était décédé mercredi à Portland, dans l’Oregon.

Frishberg a déménagé à Los Angeles en 1971 pour travailler avec NBC sur The Funny Side, une émission de variétés mettant en vedette Gene Kelly qui a duré neuf épisodes. Il était également un auteur-compositeur prolifique, sa première chanson publiée ayant été publiée en 1962.

Le travail le plus visible du musicien est venu sur le dessin animé éducatif de longue date d’ABC Schoolhouse Rock !, qui a eu un impact majeur avec son premier morceau pour l’émission, « I’m Just a Bill ». Il livrera des morceaux plus mémorables tout au long des années 1970, y compris une paire d’albums nominés aux Grammy en 1985 et 1987 respectivement.

Son autre Schoolhouse Rock mémorable ! les chansons incluent « Walkin’ on Wall Street », expliquant les tenants et aboutissants du quartier financier avec le fonctionnement du marché boursier, et « 7,50 $ une fois par semaine » sur les joies de la budgétisation.

Il a également l’honneur douteux d’avoir remporté le prix Golden Raspberry pour la pire chanson originale en 1981, décrochant la célèbre statue pré-Oscar en raison de ses paroles pour « Baby Talk » du film Paternité de Burt Reynolds.

La femme de Frishberg avait créé un GoFundMe pour son mari après que sa santé ait commencé à se détériorer au cours des années précédentes. Les supporters ont fait un don total de 63 413 $ avant son décès, Magnusson informant les gens de la triste évolution.

« Nous sommes très reconnaissants pour votre gentillesse, votre soutien, vos vœux de bonheur et vos encouragements. Avec votre aide, Dave a pu obtenir le soutien et les soins dont il avait besoin. Nous sommes attristés d’annoncer que Dave est décédé aujourd’hui, après avoir lutté contre la maladie pendant plusieurs années. « , a-t-elle écrit avec la campagne. Elle a également ajouté que les personnes cherchant toujours à faire un don peuvent donner à l’organisation Musicares et à leur mission de donner aux musiciens « un filet de sécurité d’aide critique » en cas de besoin.