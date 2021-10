Les sixième et septième épisodes de “Le Podcast Metallica : Volume 1 – L’album noir” ont été publiés à l’occasion du 30e anniversaire du cinquième album éponyme du groupe, mieux connu sous le nom de The Black Album. Les épisodes hebdomadaires du podcast explorent les histoires derrière et l’héritage de l’album le plus vendu de l’histoire de Analyse sonore Nielsen.

Description officielle de l’épisode six : « Pendant l’enregistrement de cet épisode, METALLIQUE a inventé un nouveau surnom : Team Ugly. Il s’agit de passer du statut d’outsider à la vente de millions de billets de concert et de disques, sans jamais oublier qui ils sont et d’où ils viennent. Les invités comprennent : Robert Trujillo, J. Balvin, Tomi Owó, David Fricke, Ron Quintana, et Brian Slagel.”

Description officielle de l’épisode sept : « L’histoire de « La liste noire de Metallica ». Pas n’importe quel album de reprises, c’est la preuve vivante et respirante de la puissance de chaque chanson de The Black Album, interprétée par 53 des artistes et groupes les plus divers imaginables du monde entier. Les invités discutent de leur METALLIQUE d’abord, pourquoi ils ont choisi leur chanson et comment ils l’ont fait leur inclure MODE DEPECHE‘s Dave Gahan, J. Balvin, Juanes, Kamasi Washington, Andrew Watt, Mickey Guyton, Keith Morris de DÉSACTIVÉ!, et beaucoup plus. Invité spécial Marc Reiter, un membre clé de METALLIQUEl’équipe de direction de basée à METALLIQUE HQ, partage l’élan caritatif et les aspects logistiques de ce projet gigantesque.”

The Black Album est l’un des disques les plus vendus et les plus acclamés par la critique de tous les temps. Sa sortie en 1991 a non seulement donné METALLIQUE son premier album n°1 dans pas moins de 10 pays, dont quatre semaines au n°1 aux États-Unis, sa série incessante de singles — “Entre Sandman”, “The Unforgiven”, “Rien d’autre ne compte”, “Où que je puisse déambuler” et “Triste mais vrai” — a alimenté l’ascension du groupe en tête d’affiche du stade, à la radio et MTV statut de nom de ménage dominant. La réception de l’album par la presse a été de la même manière, se construisant au fil des ans à partir du top 10 du 1991 Village Voice Pazz & Jop les critiques nationaux sondent pour devenir une présence constante dans les 500 plus grands albums de tous les temps de Rolling Stone. L’impact et la pertinence de l’album ne cessent de croître, comme le prouve un fait indiscutable : The Black Album reste incontesté en tant qu’album le plus vendu de l’histoire de Nielsen SoundScan, dépassant toutes les sorties dans tous les genres au cours des 30 dernières années.

Pour commémorer son 30e anniversaire, le GrammyBlack Album, 16 fois certifié disque de platine, a reçu sa réédition définitive le 10 septembre via le propre album du groupe. Enregistrements noircis.



