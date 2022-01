Dave Gettleman des Giants sous le feu de l’ancien ailier rapproché: « Atrocious GM »

Le directeur général des Giants de New York, Dave Gettleman, a été critiqué par un ancien joueur dimanche alors que l’équipe perdait un autre match – cette fois contre les Bears de Chicago 29-3.

Scott Simonson, qui a joué pour les Panthers et les Giants de la Caroline sous la direction de Gettleman au front office, a déchiré le cadre du front office.

« Dave Gettleman est un directeur général atroce et pas une bonne personne selon l’OMI. Le fait qu’il ait eu autant de temps pour ne pas être bon dans son travail, tout en décidant du sort des autres et en endettant l’une des franchises les plus respectées historiquement est embarrassant, et aussi un exemple fort du karma existant », a écrit Simonson.

Simonson a joué pour la dernière fois un match de la NFL en 2019 pour les Giants. Il a ensuite été coupé avant le début de la saison 2020. En 39 matchs avec les Giants, les Panthers et les Oakland Raiders, il a enregistré 12 attrapés pour 107 verges et un touché.

Les mots de la fin serrée peuvent faire écho aux fans des Giants qui n’ont pas encore vu l’équipe atteindre une saison gagnante depuis que Gettleman a pris le poste de directeur général avant le début de la saison 2018.

Gettleman a eu du succès avec les Panthers. Il a construit une équipe qui est allée au Super Bowl 50 seulement pour perdre contre les Broncos de Denver. Il n’a pas rencontré le même succès avec les Giants et pourrait être en retrait après la semaine 18.