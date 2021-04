Dave Grohl a réalisé le documentaire “ Ce qui nous motive ” à sortir ce mois-ci

La collection Coda a acquis les droits mondiaux sur le long métrage documentaire “Ce qui nous anime”, dirigé par Dave Grohl et produit par FOO FIGHTERS. “Ce qui nous anime” sortira aux États-Unis le vendredi 30 avril exclusivement le La collection Coda – une offre de streaming unique par abonnement comprenant une sélection exclusive et organisée de documentaires musicaux emblématiques, de films de concert et de séries épisodiques via Amazon Prime canaux vidéo, associés à un site Web gratuit explorant de nouvelles perspectives sur la musique. “Ce qui nous anime” sera disponible en dehors des États-Unis via Amazon Prime.

“Ce film est ma lettre d’amour à tous les musiciens qui ont sauté dans une vieille camionnette avec leurs amis et ont tout abandonné pour la simple récompense de jouer de la musique”, a déclaré Dave Grohl. «Qu’est-ce qui a commencé comme un projet visant à retirer le rideau de la logistique de bricolage consistant à ranger tous vos amis et votre équipement dans un petit espace pendant des mois, s’est finalement transformé en une exploration du« pourquoi? Qu’est-ce qui nous motive? ‘”

“Ce qui nous anime” est un hommage au moment de la vie de chaque musicien où son engagement est mis à l’épreuve et son désir de jouer de la musique pour les autres devient un acte presque irrationnel de foi aveugle. La première étape pour prouver à vous-même et au monde que vous appartenez est de charger vos instruments, votre talent et votre courage, et de monter dans la camionnette pour emmener votre musique dans le monde – un véritable rite de passage rock and roll.

Le documentaire est également un hommage à chaque jeune enfant qui rêve d’une vie en jouant de la musique. Dave était cet enfant. Comme l’étaient Ringo Starr, Le bord, Annie Clark, Steven Tyler, Ian Mackaye et tout le monde entre les deux. La liste s’etend infiniment. Bien qu’ils aient tous des histoires – scandaleuses, incroyables, insensées et poignantes – ils partagent tous un lien commun. À un moment donné, avant que quiconque connaisse leur nom, ils avaient une volonté irrésistible de partager leur musique avec le monde. Leur passion les a amenés à tout laisser derrière eux, à jeter la prudence au vent et à poursuivre leur rêve.

“Ce qui nous anime” suit de jeunes groupes RADKEY et STARCRAWLER qui affrontent le monde une ville à la fois, tout en racontant les histoires des plus grands artistes de l’industrie de la musique, rappelant la romance et l’aventure, ainsi que la folie et le chaos, de leur propre temps sur la route. Le film explore ce qu’il faut pour transformer une camionnette en maison et comment les astuces de ce métier se sont transmises au fil des décennies. Il fut un temps avant l’ère numérique où les joueurs devaient apporter la musique aux gens une émission, une nuit en voiture, un petit club délabré à la fois. Si le monde a changé, le rite de passage n’a pas changé. Il n’y a pas d’autre premier pas sur la voie de la création musicale. Vous devez monter dans la camionnette.

“Ce qui nous anime” présente des entrevues avec un éventail de personnages emblématiques couvrant les époques et les genres, y compris Taylor Hawkins, Nate Mendel, Chris Shiflett, Rami Jaffee, Pat Smear, Ringo Starr, Puce, Brian Johnson, Saint Vincent, Sabrer, Duff McKagan, Ben Harper, Le bord, Mike Watt, Ian Mackaye, Starcrawler, RadKey, Exene Cervenka, Tony Kanal, DH Peligro, Charlie Gabriel, Jennifer Finch, Dave Lombardo, Kira Roessler, Pete Stahl, Lars Ulrich et Steven Tyler.

UNE Films de Roswell/Studios de thérapie production, “Ce qui nous anime” a été dirigé par Dave Grohl, produit par John Ramsay, James A Rota, Mark Monroe et FOO FIGHTERS, et édité par Dean Gonzalez. Jessica Young était le directeur de la photographie et Brandon Kim était le concepteur sonore et le mixeur.

La collection Coda présente une bibliothèque hautement organisée des films de concert, des documentaires musicaux, des séries épisodiques, etc. les plus recherchés – donnant vie aux histoires inédites de la musique et approfondissant le lien entre les fans et les artistes. La collection Coda propose des centaines d’heures de concerts exclusifs et de contenu documentaire d’artistes allant d’icônes légendaires comme Jimi Hendrix, LES PIERRES QUI ROULENT à des créations contemporaines de nouveau matériel par des artistes aussi divers que ÉVANESCENCE, Billy Strings et LA DÉPENDANCE DE JANE.

La collection Codaacquisition de Dave Grohlde “Ce qui nous anime” signale l’arrivée de la nouvelle maison mondiale pour le meilleur contenu original et narratif centré sur la musique.

La collection Coda est disponible pour Amazon Prime membres aux États-Unis maintenant pour 4,99 $ par mois, avec un essai gratuit de 7 jours, et sera déployé dans le monde entier pendant le reste de 2021. Pour voir la bibliothèque complète de titres disponibles en streaming exclusivement sur La collection Coda et explorez de nouvelles perspectives sur les artistes et les performances entourant les moments les plus emblématiques de la musique, visitez www.codacollection.co.

Grohl est l’une des personnalités les plus aimées et respectées de la scène musicale internationale depuis ses débuts enregistrés avec NIRVANA sur la définition de la génération de 1991 “Ça ne fait rien”. Grohl a pris le devant de la scène avec FOO FIGHTERS‘1995 début éponyme, le premier album d’un énorme 12-Grammy-Catalogue gagnant, y compris la dernière sortie du groupe “Médecine à minuit” (2021). Grohl a une réputation bien méritée en tant que collaborateur prolifique grâce à son travail avec Paul Mccartney, LES VULTURES CROOKED, REINES DE L’ÂGE DE PIERRE, légendes tardives David Bowie et Lemmy Kilmister, aussi bien que Mick Jagger, Neil Young, Elton John, CLOUS DE NEUF POUCES, Roger Taylor et Brian May de REINE, pour n’en nommer que quelques-uns.

En 2013, Grohl a fait ses débuts en tant que réalisateur / producteur avec le documentaire acclamé “Sound City” à propos du studio de Van Nuys, en Californie, où NIRVANA enregistré “Ça ne fait rien” en 1991, qui se vendra à plus de 30 millions d’exemplaires et transformera le paysage musical moderne. Première aux raves unanimes à Sundance et atteindre un 100% Tomates pourries notation, “Sound City” s’est concentré à la fois sur l’histoire du studio légendaire et sur la lutte permanente pour préserver l’élément humain de la musique. Grohl a également dirigé les huit parties HBO docuseries «Foo Fighters: Sonic Highways», qui a été créée en octobre 2014 et a remporté deux des quatre Emmys pour lequel il a été nominé (mixage sonore exceptionnel pour la programmation de non-fiction et montage sonore exceptionnel pour la programmation de non-fiction).