Dave Grohl des Foo Fighters en tournée pendant la pandémie : “Les roues pourraient tomber à tout moment”

COMBATTANTS DE FOO leader Dave Grohl a parlé à NME de la façon dont lui et ses compagnons de groupe ont fait de leur mieux pour assurer leur sécurité et celle de leurs fans tout en continuant à jouer des concerts en tête d’affiche et à faire des apparitions dans des festivals – y compris celui de Chicago Lollapalooza et le Madison Square Garden de New York, dans tout le pays.

“Pendant les deux heures et demie sur scène, c’est incroyable”, Grohl mentionné. “Ce sont les autres heures de la journée qui posent un problème en raison de toutes les nouvelles exigences, restrictions et directives. Vous devez être très prudent. Lorsque vous voyagez avec un équipage de 60 personnes d’un État à l’autre et de lieu en lieu, vous faites de votre mieux pour rester dans la bulle de votre groupe car les roues peuvent tomber à tout moment. Vous vous réveillez tous les jours et croisez les doigts et espérez que nous arriverons sur scène ce jour-là. “

En ce qui concerne la façon dont le COMBATTANTS DE FOO‘ la tournée américaine actuelle s’est déroulée, Grohl a déclaré: “Nous avons eu la chance de terminer cette dernière course de deux semaines – mais, vous savez, nous avons joué dans une salle à Albuquerque [the 15,000-capacity Isleta Amphitheater] où c’était la première fois qu’ils avaient un spectacle là-bas en 688 jours. Et on pouvait le sentir dans le public. On pouvait l’entendre quand ils chantaient. On pouvait le voir quand ils dansaient. Cela a été une célébration de ville en ville du retour de la musique live partout où nous allons – ouverture de nouveaux lieux, réouverture de lieux qui avaient fermé leurs portes. Et vous pouviez voir que les gens étaient privés de performances en direct – tout comme nous. Nous sommes montés sur scène comme si nous n’étions pas montés sur scène depuis deux ans.”

Comme indiqué précédemment, les fans présents COMBATTANTS DE FOOLes concerts en Alaska cette semaine devront être entièrement vaccinés contre COVID-19 ou recevoir un résultat de test négatif 48 heures avant le spectacle.

Le vendredi (13 août), Divertissement en direct, l’une des plus grandes sociétés de concerts et de billetterie du pays, a annoncé qu’elle exigera de tous les artistes et spectateurs qu’ils présentent une preuve de vaccination ou un test COVID-19 négatif à partir de début octobre.

Pays vivantl’annonce est intervenue un jour après AEG présente a déclaré qu’il exigerait une preuve de vaccination pour entrer dans ses clubs, théâtres et festivals détenus et gérés. La décision a été prise dans la foulée de l’augmentation spectaculaire des cas de COVID-19 alors que la variante delta se propage à travers les États-Unis.

Plusieurs artistes de hard rock et de heavy metal ont annulé des spectacles ou des tournées entières alors que l’industrie du concert repense son approche des spectacles en direct tandis que la variante delta du coronavirus se propage à l’échelle nationale.

Un certain nombre de sites à travers le pays ont déjà mis en place des politiques exigeant une preuve de vaccination ou un test COVID négatif pour assister aux spectacles.

COMBATTANTS DE FOO a joué un spectacle à guichets fermés le 20 juin au Madison Square Garden de New York. Pour s’échauffer pour le concert MSG, COMBATTANTS DE FOO joué cinq jours plus tôt au Canyon Club à Agoura Hills, en Californie. Les deux sites exigeaient que les acheteurs de billets soient entièrement vaccinés contre le COVID-19 pour y assister.

COMBATTANTS DE FOO continuent de promouvoir leur dernier album, “Médecine à minuit”, qui a atterri au n°1 le Panneau d’affichageTop Album Sales Chart avec 64 000 exemplaires vendus la première semaine aux États-Unis

