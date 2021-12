Dave Grohl et Greg Kurstin couvrent Amy Winehouse pour les sessions de Hanoucca

Dave Grohl et Greg Kurstin ont poursuivi leurs « séances de Hanukkah » aujourd’hui et ont engagé Violet, la fille de 15 ans de Grohl, pour couvrir Amy Winehouse‘s « Prenez la boîte. »

« Malgré la mention dans cette chanson d’un » soutien-gorge Moschino que vous m’avez acheté à Noël dernier « , il est de notoriété publique que la femme incroyable derrière la chanson était en fait juive », lit-on dans la description de la vidéo. « Parti bien trop tôt… Mme. Amy Winehouse et « Take The Box ».

Pour la performance, Grohl joue de la batterie, tandis que le producteur Greg Kurstin accompagne Violet, au piano. Une paire de choristes adhère étroitement à l’arrangement original du morceau de 2003 qui figurait sur le premier album de Winehouse, Franc.

Winehouse était fière de son héritage juif et était souvent photographiée portant un pendentif étoile de David. L’auteur-compositeur-interprète britannique a également grandi en fréquentant l’école hébraïque de Londres.

« Take The Box », marque la cinquième nuit de Spectacles de Hanoucca du duo lauréat d’un Grammy, qui aborde des chansons enregistrées à l’origine par des artistes juifs. Les reprises précédentes comprenaient « Stay (I Missed You) » de Lisa Loeb, « Blitzkrieg Bop » des Ramones, « Copacabana » de Barry Manilow et « Jump » de Van Halen.

Ce n’est pas la première fois que Grohl et sa fille se produisent ensemble, Violet a déjà rejoint son père sur scène pour chanter lors des concerts des Foo Fighters.

« Mes enfants m’inspirent et c’est cet amour, que quand je pars sur la route, cela me donne encore plus envie de jouer de la musique », a déclaré Grohl au Today Show récemment.

Les huit soirées de Hanukkah Sessions de l’année dernière ont présenté une variété d’artistes, y compris des reprises de la les garçons bêtes, Bob Dylan, le Velvet Underground, le Knack, Drake, Elastica ou encore Peaches.

Plus récemment, les Foo Fighters ont annoncé leur dernier album, Medicine at Midnight, ainsi qu’un nouveau single « Love Dies Young ». Le groupe prendra également la route, après avoir annoncé une visite du stade 2022 plus tôt cette semaine.

Écoutez les meilleures chansons de Hanoucca ici.