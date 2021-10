Dave Grohl explique pourquoi Foo Fighters s’est formé après la mort de Kurt Cobain .

Dave a expliqué ce qui l’a amené à former Foo Fighters (Photo : BBC/.)

Dave Grohl de Foo Fighters a révélé ce qui a exactement conduit à la formation du groupe après la mort de la star de Nirvana, Kurt Cobain.

Le légendaire musicien a rejoint Sophie Ellis-Bextor, le comédien Greg Davies et la paralympienne Kadeena Cox sur les fameuses chaises rouges.

Dave a expliqué : « Les trois ans et demi que j’ai passés dans le groupe ont été toute une vie. Tant de choses ont changé à cette époque, pas seulement dans la musique mais dans le monde.

«Ce fut une belle époque, une renaissance et un réveil émotionnel lorsque les gens ont senti qu’il était normal d’être eux-mêmes. C’était incroyable.’

Cependant, lorsque son compagnon de groupe Cobain est décédé en 1994, cela a provoqué un énorme changement pour Dave alors qu’il luttait pour savoir quoi faire ensuite.

Il a poursuivi: “Quand Kurt est mort et que tout s’est terminé, je ne savais pas quoi faire de ma vie.

Dave est apparu dans le talk-show de Graham Norton vendredi soir (Photo: PA)

“Je ne pouvais plus écouter de musique parce que ça faisait trop mal, alors j’ai essayé de m’échapper et je suis allé en Irlande pour une recherche d’âme”, a-t-il ajouté, pour le plus grand plaisir de l’animateur de l’émission.

C’est au cours de ce voyage qu’il a vécu un moment qui l’a poussé à prendre une grande décision quant à son avenir.

“J’essayais de comprendre ma vie quand j’ai pris un auto-stoppeur qui portait un t-shirt Kurt Cobain et j’ai pensé:” Même dans cet endroit reculé, je ne peux pas dépasser la vie. “

«Alors, je suis rentré chez moi et j’ai recommencé avec les Foo Fighters. J’avais besoin de survivre et de continuer à vivre !’

Dave a expliqué qu’il pensait que l’idée d’être batteur – qui avait été son rêve d’enfance – était complètement « inaccessible » avant d’aller à son tout premier concert punk rock.

Au moment où le musicien avait 18 ans, il avait quitté l’école et parcourait le monde avant de devenir célèbre avec Nirvana et de former plus tard Foo Fighters.

Le Graham Norton Show est diffusé le vendredi à 22h35 sur BBC One.

