Dans une nouvelle interview avec « Amanpour Et Compagnie », Dave Grohl dit que le chapitre sur NIRVANA leader Kurt Cobainle suicide de 1994 dans ses mémoires récemment publiés « Le conteur : Contes de la vie et de la musique » était la partie la plus difficile du livre à écrire. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il avait choisi d’écrire ce chapitre en dernier, Grohl dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Parce que j’avais peur de l’écrire. C’est une chose d’écrire sur le fait d’avoir des points de suture à 12 ans ou c’est une chose d’écrire sur le fait d’emmener ses enfants au bal papa-fille, c’en est une autre d’écrire quelque chose dont vous avez à peine parlé avec vos proches. Je veux dire, j’ai révélé certaines choses dans cette histoire que je n’ai jamais dites à mes amis les plus proches. J’avais peur de l’écrire.

« Tout d’abord, je savais ce que les gens voulaient que j’écrive », a-t-il poursuivi. « Je pense que les gens ont beaucoup de questions sans réponse – tout comme moi. J’ai donc décidé d’écrire dans un sens émotionnel beaucoup plus large – le processus de perte ou de deuil et de deuil, et comment cela est déterminé et en quoi cela diffère d’une personne à l’autre. Oui, c’était difficile à écrire. »

Dave a également rappelé comment une rencontre fortuite en Irlande lui a donné la motivation de recommencer sa vie et de former le COMBATTANTS DE FOO dans les mois qui suivent Cobainest la mort.

« Après Kurt est mort et NIRVANA était fini, nos mondes étaient juste bouleversés », a-t-il déclaré. « Je ne sais pas si quelqu’un savait comment continuer ou quoi faire ensuite. Personnellement, je n’avais aucun intérêt pour la musique. Je range mes instruments. C’était difficile pour moi d’écouter la radio, ce qui ne me ressemblait pas du tout. Et après quelques mois, j’ai décidé de faire ce genre de voyage d’introspection au milieu de nulle part. Je voulais juste être loin de tout et de tout le monde. Je suis donc allé dans l’un de mes endroits préférés – le Ring Of Kerry en Irlande, où j’étais déjà allé. Et c’est entièrement éloigné ; Il n’y a rien là-bas. Ce ne sont que des routes de campagne et de beaux paysages. Et j’étais là-bas en train de conduire sur une route de campagne et j’ai vu un auto-stoppeur au loin et j’ai pensé : « Eh bien, je vais peut-être le récupérer. » Et alors que je m’approchais de plus en plus, j’ai remarqué qu’il avait un Kurt Cobain t-shirt dessus. Alors même au milieu de nulle part, j’avais Kurt en quelque sorte en me regardant. Et c’est à ce moment-là que j’ai réalisé : ‘Je ne peux pas distancer ça. Je dois rentrer à la maison. Je dois remettre les instruments sur mes genoux et je dois continuer à jouer de la musique parce que cela m’a sauvé la vie toute ma vie, et je pense que cela pourrait le faire à nouveau. Et je suis rentré chez moi et j’ai commencé le COMBATTANTS DE FOO. »

« Le conteur – Contes de la vie et de la musique » est sorti le 5 octobre via Livres de la rue Dey et Simon & Schuster. Dans le livre, Grohl partage ce que c’était que de grandir en tant qu’enfant avec de grands rêves à Springfield, en Virginie, et comment il a vécu ces rêves en faisant de la musique sur la scène mondiale. Le livre contient des anecdotes sur David Bowie, Joan Jett, Iggy Pop et Paul Mccartney, ainsi que des histoires sur le temps où il a joué de la batterie pour Tom Petit, est allé danser le swing avec AC DC, et joué à la Maison Blanche.

En ce qui concerne la façon dont il a choisi ce qu’il devait inclure dans « Le narrateur », Grohl a déclaré dans une bande-annonce récente du livre : « Je pourrais écrire un livre entier sur le groupe POUSSER UN CRI. Je pourrais écrire un livre entier sur mon temps dans NIRVANA. L’idée était de choisir les histoires qui décrivaient le mieux ce que c’est que d’être derrière le rideau et à l’intérieur de la musique, depuis le tabouret de tambour qui regarde dehors. Jouer de la musique, avoir cette belle famille, parcourir le monde, rencontrer des gens de tous horizons, je ne prends jamais tout cela pour acquis, croyez-moi. »



