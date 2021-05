Dave Grohl: “ Les gens ont plus envie de musique live que jamais ”

Dans une nouvelle interview avec New York Q104.3 station de radio, FOO FIGHTERS chanteur Dave Grohl a déclaré qu’il pensait qu’il y avait une demande refoulée de spectacles en direct de la part d’un public affamé de musique qui n’a pas pu assister à des concerts depuis près de 15 mois.

“Au cours de la dernière année et demie, j’ai remarqué que les gens avaient plus envie de musique live que jamais”, a-t-il déclaré. “Et donc peu importe si c’est NEW KIDS ON THE BLOCK, ils vont courir à un concert pour le voir quand les choses s’ouvriront. Parce que c’est ce que font les êtres humains; Je pense que les êtres humains ont besoin de ressentir cette expérience tangible et communautaire parce que cela vous fait vous sentir non seul. Quand vous voyez un être humain sur scène et que vous êtes un être humain au premier rang, c’est rassurant parce que vous réalisez, comme, ‘Oh, c’est en grande partie pourquoi nous sommes vivants.’ “

Plus tôt cette semaine, Nation vivante, la plus grande société d’événements et de billetterie en direct au monde, a déclaré qu’elle avait déjà réservé deux fois plus de spectacles pour 2022 qu’en 2019.

Nation vivante a confirmé plusieurs tournées majeures pour 2021, dont MEGADETH et AGNEAU DE DIEUde “La tournée métal de l’année”.

2022 verra les tournées de retrouvailles tant attendues de RAGE CONTRE LA MACHINE et MA ROMANCE CHIMIQUE.

Lors d’un appel avec des investisseurs le jeudi 6 mai, Nation vivante PDG Michael Rapino a déclaré: «Partout dans le monde, les gens montrent à nouveau le besoin de sortir et de socialiser, ce qui renforce notre espérance qu’un retour aux concerts sera la progression logique, car les vaccins sont facilement disponibles pour tous ceux qui veulent en obtenir un. C’est généralement déjà le cas. le cas aux États-Unis où nous planifions en toute confiance nos réouvertures, en particulier pour les spectacles en plein air, et nous prévoyons que bon nombre de nos autres grands marchés suivront cet été. ”



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de «cacher» les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de «bannir» les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “banni” ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “banni” ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).