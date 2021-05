Dave Grohl sera co-animateur de l’émission de lundi avec Jimmy Fallon

Selon Rolling Stone, Dave Grohl servira de co-animateur sur l’épisode du lundi 24 mai de “Le spectacle de ce soir avec Jimmy Fallon”.

le FOO FIGHTERS le leader était auparavant un invité sur “Le spectacle de ce soir avec Jimmy Fallon” trois fois, mais ce sera la première tentative de co-hébergement.

Grohl est l’une des personnalités les plus aimées et respectées de la scène musicale internationale depuis ses débuts enregistrés avec NIRVANA sur la définition de la génération de 1991 “Ça ne fait rien”. Grohl a pris le devant de la scène avec FOO FIGHTERS‘1995 début éponyme, le premier album d’un énorme 12-Grammy-Catalogue gagnant, y compris la dernière version du groupe “Médecine à minuit” (2021). Grohl a une réputation bien méritée en tant que collaborateur prolifique grâce à son travail avec Paul Mccartney, LES VULTURES CROOKED, REINES DE L’ÂGE DE PIERRE, légendes tardives David Bowie et Lemmy Kilmister, aussi bien que Mick Jagger, Neil Young, Elton John, CLOUS DE NEUF POUCES, Roger Taylor et Brian May de REINE, pour n’en nommer que quelques-uns.

En 2013, Grohl a fait ses débuts en tant que réalisateur / producteur avec le documentaire acclamé “Sound City” à propos du studio de Van Nuys, en Californie, où NIRVANA enregistré “Ça ne fait rien” en 1991, qui se vendra à plus de 30 millions d’exemplaires et transformera le paysage musical moderne. Première aux raves unanimes à Sundance et atteindre un 100% Tomates pourries notation, “Sound City” s’est concentré à la fois sur l’histoire du studio légendaire et sur la lutte permanente pour préserver l’élément humain de la musique. Grohl a également réalisé les huit parties HBO docuseries «Foo Fighters: Sonic Highways», qui a été créée en octobre 2014 et a remporté deux des quatre Emmys pour lequel il a été nominé (mixage sonore exceptionnel pour la programmation de non-fiction et montage sonore exceptionnel pour la programmation de non-fiction).



? Connectez-vous à @FallonTonight le lundi 24 mai à 11: 35/10: 35c sur NBC! ? #fallontonight pic.twitter.com/zRsuOqY6LS – Foo Fighters (@foofighters) 19 mai 2021

Mots clés:

foo combattants

Publié dans:

Nouvelles

COMMENTAIRES

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de “cacher” les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “banni” ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “banni” ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).