Dave Grohl sur le nouveau film d’horreur de Foo Fighters Studio 666

Le leader des Foo Fighters, Dave Grohl, a discuté de la réalisation de leur prochain film d’horreur comique, Studio 666. Prévu pour sortir sur grand écran l’année prochaine le 25 février 2022, le film, maintenant acquis par Open Road Films, a été créé par Tom Ortenberg d’Open Road. avec l’aide du groupe.

Studio 666 voit Grohl and co. aux prises avec des forces surnaturelles à l’intérieur d’un manoir d’Encino, l’endroit où Foo Fighters a enregistré son dixième album studio, Medicine At Midnight. Pendant ce temps, les événements particuliers liés aux anciens résidents fantomatiques du studio – un groupe fictif nommé Dream Window – finissent par menacer à la fois l’achèvement de l’album et la vie du groupe.

En parlant de la réalisation du film, Grohl a déclaré à MOJO : « Il n’y a aucun autre groupe assez stupide pour faire ça. C’est absolument fou. »

Il ajoute : « Quelques scènes, elles sont tellement épiques, mec. Juste au moment où tu penses qu’on ne pourrait rien trouver de plus ridicule… Ça va vraiment, vraiment te couper le souffle ».

Réalisé par BJ McDonnell (qui a travaillé sur le slasher Hatchett III de 2013 et sur plusieurs vidéos de Slayer), Studio 666 sera sans aucun doute un casse-tête – même s’il fait également rire. Après tout, les Foo Fighters ne sont pas étrangers à la comédie théâtrale et se sont souvent essayés au jeu d’acteur (si c’est le mot pour cela) dans leurs clips musicaux gloussants qui les ont vus revêtir un mélange de déguisements, y compris la représentation de Grohl d’une queue de cochon un jeune adolescent innocent dans Learn To Fly en 1999 et un goofball moustachu des années 70 dans Long Road To Ruin en 2007.

Bien que le groupe garde l’intrigue du nouveau film fermement secrète, Grohl révèle un peu sur les habitants surnaturels fictifs du studio, Dream Window. « Le chanteur est devenu fou », dit-il, « et a assassiné tout son groupe à cause de différences créatives. »

Le studio 666 était sur le point d’être terminé début 2020, mais la pandémie a rapidement fait dérailler sa progression. « Nous avions tourné la majeure partie du film », explique le leader de Foos. « Tout ce que nous avions à filmer, c’était essentiellement les quelques scènes de fin. Ensuite, des mois et des mois ont passé. Nous aurions des réunions pour discuter de la façon dont nous pourrions éventuellement terminer ce film avec toutes les nouvelles restrictions et la conformité.

« Comment allons-nous réussir à nous en sortir ? » Nous avons donc élaboré un plan et ces six jours de tournage se sont transformés en environ trois semaines à cause de toutes les nouvelles réglementations qui ralentissent vraiment les choses.

« Nous avons été l’une des premières productions à Los Angeles après le truc de Covid. Nous l’avons fait en toute sécurité et nous y sommes parvenus. »

Au cours du verrouillage, une bande-annonce a été finalisée, ce qui a inspiré le groupe à aller de l’avant et à terminer le film. « Nous avons regardé cette bande-annonce » commente Grohl, « et nous étions comme » Putain de merde. Je veux dire, honnêtement, parler de bien au-delà des attentes de quiconque… C’est un film de cinéma. finis ça' ».

Aux côtés de Foo Fighters, Studio 666 mettra en vedette les acteurs réels Leslie Grossman d’American Horror Story, Will Forte de Saturday Night Live et Jeff Garlin de Curb Your Enthusiasm.

Présentant le film lors de sa première annonce, Grohl a déclaré: «Après des décennies de clips vidéo ridicules et de nombreux documentaires musicaux à notre actif, il était enfin temps de passer au niveau supérieur… Un long métrage de comédie d’horreur.

« Comme la plupart des choses Foo, Studio 666 a commencé avec une idée farfelue qui s’est transformée en quelque chose de plus grand que nous n’aurions jamais imaginé possible. Tourné dans la même maison où nous avons enregistré notre dernier album Medicine At Midnight (je vous avais dit que cet endroit était hanté !), nous voulions retrouver la magie classique de tous nos films rock and roll préférés, mais avec une torsion : du gore hilarant qui putain de rochers.

« Et maintenant, avec l’aide de Tom Ortenberg et de l’équipe d’Open Road Films, nous pouvons enfin sortir ce chat du sac après l’avoir gardé notre secret le mieux gardé pendant deux ans. Soyez prêt à rire, crier et headbanger dans votre pop-corn . Le Studio 666 va vous foutre en l’air. »

Alors que le réalisateur BJ McDonnell a déclaré: « Studio 666 est une combinaison parfaite de tout ce que j’aime. Le rock, l’horreur et la comédie sont tous liés dans un film très excitant. Je suis tellement excité d’avoir fait équipe avec les Foo Fighters pour créer un film de « groupe » de la vieille école.

« Cela fait des années que nous n’avons pas vu quelque chose comme The Beatles’ Help!, The Monkees’ Head, ou Kiss Meets the Phantom of the Park. Prenez ce film de groupe old school amusant des années 60/70, mélangez-le avec l’horreur et Studio 666 est né ! Je suis tellement ravi que le public du cinéma et de la musique se réunisse et apprécie notre film. »