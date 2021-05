Dave Grohl, Tom Morello et Rudy Sarzo commentent l’intronisation au Rock Hall de Randy Rhoads

Dave Grohl commenté sur Randy Rhoadsla prochaine intronisation de Temple de la renommée du rock and roll.

La fin OZZY OSBOURNE Le guitariste recevra le prix d’excellence musicale lors de la cérémonie d’intronisation de cette année, qui se tiendra à Cleveland, Ohio, Rocket Mortgage FieldHouse, le 30 octobre.

Grohl, qui est intronisé cette année en tant que membre de la FOO FIGHTERS, discuté Rhoadshonneur dans une toute nouvelle interview avec Rolling Stone. Après l’écrivain Andy Greene fait remarquer à Grohl que le 2021 Rock Hall sera une chance pour lui de faire un “joli hommage” à Excité, Dave a répondu: “J’aurais aimé pouvoir jouer ces solos de guitare, mais malheureusement, quelqu’un d’autre va devoir le faire. J’ai vu ça et je me suis senti vraiment heureux pour Ozzy. Je suis sûr que Ozzy passe une journée émouvante. “

Excitéest l’ancien OZZY et RIOT SILENCIEUX camarade de groupe Rudy Sarzo a également pesé sur le guitariste Rock Hall hochement de tête, tweetant: “Je me suis réveillé ce matin avec cette merveilleuse nouvelle. #randyrhoads # neverforget # rockandrollhalloffame2021”.

RAGE CONTRE LA MACHINEde Tom Morello a été ravi par Rhoadsinduction, écrivant: “Félicitations à Randy Rhoads pour son intronisation dans le @rockhall. Un talent sans égal qui combine sans effort des riffs intemporels, une maîtrise technique et une puissance rock brute. C’était son affiche qui était sur mon mur lorsque je pratiquais 8 heures par jour. Musicien formidable. Honneur bien mérité. “

La cérémonie d’intronisation sera diffusée sur HBO Max et diffusé sur HBO Max à une date ultérieure.

Rhoads est l’un des guitaristes de hard rock / heavy metal les plus influents de tous les temps. Lui et deux autres ont été tués le 19 mars 1982 lorsque le petit avion dans lequel ils volaient à Flying Baron Estates à Leesburg, en Floride, a frappé Osbournebus de tournée de, puis s’est écrasé dans un manoir. Rhoads avait 25 ans.

Le prix d’excellence musicale est décerné aux artistes, musiciens, auteurs-compositeurs et producteurs dont l’originalité et l’influence de la création musicale ont eu un impact dramatique sur la musique.



Je me suis réveillé ce matin avec cette merveilleuse nouvelle. #randyrhoads # ne jamais oublier # rockandrollhalloffame2021 pic.twitter.com/ZuSLI7Mwjp – Rudy Sarzo (@rudysarzo) 12 mai 2021

Félicitations à Randy Rhoads pour son intronisation au @rockhall. Un talent sans égal qui combine sans effort des riffs intemporels, une maîtrise technique et une puissance rock brute. C’était son affiche qui était sur mon mur lorsque je pratiquais 8 heures par jour. Musicien formidable. Honneur bien mérité. pic.twitter.com/VdddRKUIX1 – Tom Morello (@tmorello) 12 mai 2021

Dieu merci, Randy Rhoads est enfin intronisé mais vous me dites que les Foo Fighters méritent d’être intronisés avant: Judas Priest



Iron Maiden



Thin Lizzy



Mauvaise compagnie



Culte de l’huître bleue



Motorhead



Ozzy Osbourne



Steppenwolf



Nuit des trois chiens C’est une question de respect. pic.twitter.com/jLHKuJy9nl – MichaelSweet Stryper (@michaelhsweet) 12 mai 2021

