Dave Hickey, critique d’art prolifique et provocateur, décède à 82 ans

Le célèbre critique d’art Dave Hickey, connu pour ses opinions mordantes et ses commentaires émouvants sur la scène créative, est décédé.

L’écrivain prolifique, qui se qualifiait également de « poule mouillée », de « féministe », de « monogame en série », de « grand lâcheur » et de « pirate », a publié un certain nombre d’essais tout au long de son illustre carrière sur l’art et la culture. Hickey est décédé d’une maladie cardiaque le 12 novembre à Santa Fe, dans le Nouveau-Mexique, a confirmé le Times avec sa veuve, Libby Lumpkin. Il avait 82 ans.

« Dave est un croisement entre Ralph Waldo Emerson et Joe Cocker – profondément américain, profondément démocrate et profondément indépendant », a déclaré l’écrivain d’art David Pagel en 2014. « Il est presque un hérétique dans l’église de l’art. Il rend les gens fous parce qu’il veut qu’ils pensent par eux-mêmes.

Né le 5 décembre 1938 à Fort Worth, Texas, Hickey a reçu plusieurs distinctions prestigieuses pour ses réflexions, dont un Peabody Award, une bourse MacArthur et le prix Frank Jewett Mather pour la critique d’art. Il a également été professeur dans des institutions telles que Harvard, Yale et l’Université du Nouveau-Mexique, Albuquerque, où il a récemment enseigné la critique d’art.

« J’aime enseigner », a déclaré Hickey au Los Angeles Times en 2002. « Je pense que je suis un bon professeur parce que je ne suis pas un parent. … Je ne fais pas papa, je fais Oncle Buck. Je fais, ‘Hé, fume ça’, tu sais. Je les traite comme des adultes.

En 1997, Hickey a publié son livre phare « Air Guitar: Essays on Art & Democracy ». Parmi les autres titres remarquables de Hickey, citons « The Invisible Dragon », « Pirates and Farmers », « Wasted Words » et « Dust Bunnies ». Les critiques de Hickey sont apparues dans un large éventail de publications, notamment Rolling Stone, Art News, Art in America, Artforum et Vanity Fair.

Hickey a parfois été critiqué pour des opinions divergentes, telles que sa réprimande en fin de carrière de la «politique identitaire», qu’il a accusée en 2014 d’avoir ruiné l’art clandestin. Après que ce point de vue particulier ait déclenché un contrecoup, Hickey a invité ses opposants à « venir au centre-ville et… en parler ».

« Il n’y a pas de différence entre l’art le plus élevé et l’art le plus bas, à l’exception du public auquel il fait appel », a déclaré Hickey au Times en 2002.

«Je n’ai jamais vu autant d’art, d’artisanat, de pensée, de don, de talent et d’apprentissage entrer dans quoi que ce soit que de regarder Allen Toussaint produire un disque de Meters à la Nouvelle-Orléans. C’était du vrai art.

Ces dernières années, Hickey a exprimé son dégoût pour la scène artistique traditionnelle de LA à sa manière inimitable, prenant d’un seul coup des clichés cinglants au Hammer Museum, au Museum of Contemporary Art et au Los Angeles County Museum of Art.

« Ils manquent de raffinement et de sérieux », a-t-il déclaré en 2014. « Ils concernent tous les titres des tabloïds. »

En plus de sa femme, Hickey laisse dans le deuil son jeune frère, Michael Hickey. Selon Lumpkin, des services commémoratifs pour l’auteur de renom auront lieu le 30 novembre à Santa Fe. En l’honneur de Hickey, sa famille a encouragé les dons à l’Université du Nouveau-Mexique pour soutenir les programmes d’histoire de l’art.

« Les gens méprisent les critiques parce que les gens méprisent la faiblesse », a déclaré Hickey en 2002, « et la critique est la chose la plus faible que vous puissiez faire par écrit. »