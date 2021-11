Dave joerger Il est contraint de quitter la discipline des Philadelphia 76ers, équipe dans laquelle il est entraîneur adjoint, pour soigner un cancer du cou récemment détecté par chimiothérapie et radiothérapie. Celui qui a été entraîneur-chef pendant 6 saisons consécutives dans la ligue, entre 2013 et 2019 (en Grizzlies et Kings), a annoncé la nouvelle à toute l’équipe, qui lui a montré tout son soutien dans cette étape difficile. Joerger a actuellement 47 ans, comme le révèle ESPN.

