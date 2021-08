Dave Lombardo a enregistré le documentaire de métal cubain “Los últimos Frikis” pour une sortie nord-américaine

“Los Últimos Frikis”, un nouveau documentaire sur l’emblématique groupe de heavy metal cubain ZEUS, sera lancé le Premier aperçu des médiasle service de diffusion en continu de, Sujet, le 16 septembre. Il sera également disponible via Vimeo On-Demand à partir du 2 septembre.

Réalisé par Nicolas Brennan et produit par John Logan Pierson, “Los Últimos Frikis” a été tourné sur place à Cuba sur une période de 10 ans. Ça raconte l’histoire de ZEUS, un groupe de heavy metal originaire de La Havane. Après avoir combattu pendant deux décennies pour le droit de jouer leur musique autrefois interdite, ZEUS se lance dans un voyage à travers l’île pour sa première tournée nationale. En tournée, le groupe affronte sa propre place fragile dans la culture changeante du pays alors qu’une nouvelle génération se tourne vers des sons plus récents et plus sexy. De retour à La Havane à l’aube de leur 30e anniversaire, le groupe se réconcilie avec la façon dont ils ont consacré leur vie, alors que le film devient une réflexion sur le temps, l’art et le but de la vie.

“Los Últimos Frikis” a été produit par Alex Gibney, W. Wilder Chevalier, Joey Carey, Andrew Beck et fondatrice TUEUR le batteur Dave Lombardo, qui a également fait ses débuts en tant que compositeur de film sur le projet. Jennifer Liang, SujetVP des acquisitions, a négocié l’accord avec Chevalier au nom du film.

Dit Brennan: “‘Los Últimos Frikis’ est l’aboutissement d’une collaboration transfrontalière entre des cinéastes, musiciens et artistes cubains et américains qui ont travaillé ensemble au cours de la dernière décennie pour partager cette histoire inédite de Cuba avec le monde. C’est un exemple important pour notre époque actuelle de la façon dont la collaboration et l’amitié peuvent surmonter nos différences politiques. En partenariat avec Dave Lombardo sur ce film a été l’un des sommets de ma carrière créative. Dave a apporté un poids profondément personnel et créatif à sa musique dans ce film, informé à la fois par ses racines cubaines et par notre temps passé ensemble à La Havane au cours des dernières années. Avec la musique originale du film, Dave met son cœur dans la musique, mélangeant des rythmes cubains, une sensibilité profondément émotionnelle et ses instincts métal pour faire écho à l’histoire puissante et percutante de ZEUS tel qu’il se déroule à l’écran.

“J’ai toujours voulu marquer un film” Lombarde dit du projet. « C’est un de mes objectifs depuis de nombreuses années maintenant. pseudo m’a raconté sa vision pour ce documentaire, j’ai tout de suite été intriguée par l’histoire car elle aurait pu être la mienne. Quand il m’a demandé de composer le film, je n’ai pas hésité à accepter. Cela n’aurait pas pu être un match plus parfait pour mes débuts dans une nouvelle forme d’expression musicale. Je suis sur la voie de faire de la musique uniquement pour moi-même et divers groupes depuis 37 ans. C’est pour les gens de ma ville natale. C’est pour mon sang et pour la guérison.”

“Maintenant que notre équipe est devenue dévouée ZEUS fans, nous sommes impatients de présenter à notre public leur histoire fascinante”, a déclaré Ryan Chanatry, directeur général de Sujet. “Le groupe incarne l’esprit repoussant les limites, non conventionnel et hautement divertissant dans lequel les téléspectateurs de Topic se délectent. Nous savons que NicolasLa narration brillante de et, bien sûr, la musique permettra à une nouvelle légion de Frikis de se déchaîner et de s’exprimer aussi courageusement que ZEUS fait pour ce qu’ils croient, d’autant plus que les Cubains font entendre leur voix.”

“Los Últimos Frikis” créé au “DOC NYC” festival en novembre 2019.

Photo: Doyen Karr



