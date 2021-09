Dave Lombardo à son compagnon de groupe M. Bungle, Mike Patton : « Vous avez tout mon soutien »

Dave Lombardo a publiquement exprimé son soutien à Mike Patton après que le chanteur a annoncé qu’il annulait tous les concerts de l’automne 2021 précédemment annoncés pour des raisons de santé mentale.

Plus tôt dans la journée, le PLUS LA FOI et MONSIEUR. BAGUE le leader a publié une déclaration disant qu’il “ne peut pas continuer” avec les dates en raison de “problèmes non spécifiés qui ont été exacerbés par la pandémie qui le défient” en ce moment.

Peu de temps après, Lombarde, qui joue avec Patton dans CROIX MORTE, MONSIEUR. BAGUE et FANTMAS, partagé Mikela déclaration de Twitter et a ajouté dans un message d’accompagnement: “Mon cher ami et frère en musique, vous avez tout mon soutien pour faire tout ce que vous devez faire pour votre santé mentale et votre bien-être. Amour, respect et soutien toujours”.

Les autres membres de PLUS LA FOI a également publié une déclaration séparée exprimant leur déception face à l’annulation de la tournée tout en apportant leur soutien à leur compagnon de groupe. Ils ont écrit : « Nous avons un membre de la famille qui a besoin d’aide. Nous pensons qu’aller de l’avant avec ces dates aurait eu un effet profondément destructeur sur Mike, dont la valeur pour nous en tant que frère signifie plus pour nous que son travail de chanteur. Il peut compter sur notre soutien à 100% pour faire ce qu’il doit faire pour bien faire les choses. Tout comme nous demandons également votre soutien en ce moment.”

L’année dernière, Lombarde Raconté Guitare ultime sur sa chimie musicale et personnelle avec Patton: “” Putain, c’est un mec super. Non seulement c’est un cher ami, camarade, frère. Nous sommes tous les deux musiciens autodidactes. Nous n’avons suivi aucune formation musicale formelle. On comprend le langage sur scène et il y a cette énergie, et ce feu qui émane de sa voix qui anime mon énergie. Lorsque je l’entends crescendo dans une certaine section ou menant à une autre partie, l’énergie s’accumule et passe parfaitement à la section suivante. Cette énergie est apparue lorsque nous avons commencé à travailler avec le FANTMAS musique. Nous comprenons simplement le langage musical de l’autre. Il sait à quoi s’attendre et ce que je peux offrir, que ce soit quelque chose de puissant ou de doux et fluide, il sait qu’il peut l’obtenir de moi. Nous avons une bonne alchimie.”

MONSIEUR. BAGUE récemment publié “La nuit où ils sont rentrés à la maison” (Enregistrements Ipeca), le premier album live du groupe NorCal. Le LP de 14 chansons, accompagné d’une sortie de film uniquement physique, a capturé l’événement de diffusion en direct Halloween 2020 du groupe et a présenté une nouvelle vidéo en direct pour “Eraciste”.



Mon cher ami et frère en musique, vous avez tout mon soutien pour faire tout ce que vous devez faire pour votre santé mentale et votre bien-être.



Amour, respect et soutien toujours https://t.co/4MnRQ4Udfb – Dave Lombardo (@TheDaveLombardo) 14 septembre 2021

Mots clés:

Monsieur. bâcler

Publié dans:

Nouvelles

COMMENTAIRES

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).