Lors d’une apparition sur le dernier épisode de « Le spectacle Jasta » podcast vidéo hébergé par LA HAINE RACE chanteur Jamey Jasta, ancien TUEUR le batteur Dave Lombardo a rappelé un incident particulièrement fou des premiers jours de tournée du groupe, qui a failli lui causer de graves blessures, lui et ses camarades de groupe. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Il y avait une période [in late 1984] où TUEUR conduisait à travers le pays dans un [Chevrolet] Camaro et un camion U-Haul. Il y a des sortes de photos célèbres de TUEUR et Destin miséricordieux ensemble. Nous nous sommes rencontrés à Seattle après un spectacle à Olympia, Washington, dans l’un de leurs magasins. Nous y sommes allés et [we were] juste, comme, « Allons planter leur en magasin. » Donc, après cela, nous avons commencé à nous diriger vers l’est, parce que nous devions aller à Winnipeg. Et nous roulions à travers le Montana. Et je conduisais la Camaro. Je crois que j’avais le groupe – je pense Kerry [King, SLAYER guitarist], À M [Araya, SLAYER bassist/vocalist] et Jeff [Hanneman, SLAYER guitarist] étaient [in the car with me]; Kerry et Jeff sur la banquette arrière, À M à l’avant, ou vice versa – je ne sais pas. Et nous avons frappé de la glace noire pendant que je conduisais. J’ai essayé de prendre le contrôle de la voiture, mais la voiture a commencé à tourner. Et heureusement, nous nous sommes retrouvés dans un fossé. Mais, mec, quand je suis sorti de cette voiture, j’étais nerveux, je tremblais, j’étais secoué. Je pensais que nous allions descendre d’une falaise – parce que c’était la nuit, il faisait sombre, et vous ne pouvez rien voir là-bas. Et vous perdez le contrôle de la voiture et vous commencez à tourner, et vous vous dites: « D’accord. Ça y est. Très bien, mec. Reprendre.' »

Lombardo a poursuivi: « Trois roadies étaient dans le U-Haul, et le groupe était dans la voiture. Parfois, nous changions. Comme je l’ai dit, je ne sais pas qui était exactement dans la voiture. Jeff, Je pense, aurait pu être là-dedans et Kerry. Mais je ne sais pas si À M était. Le camion U-Haul était devant nous et nous étions un peu en retard. Ils ne savaient ce qui s’était passé qu’après plusieurs minutes sans nous voir, ils se sont arrêtés et nous ont attendus. Donc nous avons finalement sorti la voiture du fossé, mais, mec, mes nerfs ont été touchés; J’étais secoué. Comme je l’ai dit, vous ne savez pas ce qui va se passer. Vous perdez le contrôle du véhicule et il n’y a aucun moyen de gagner en traction, surtout dans le Montana. C’est un moment révélateur. «

Le musicien de 56 ans, qui partage la plupart de son temps entre pionniers du crossover TENDANCES SUICIDAIRES, icônes d’horreur-punk INCORRECTIONS et supergroupe hardcore CROIX MORT, a été effectivement viré de TUEUR après avoir interrompu la tournée australienne du groupe en février / mars 2013 en raison d’un différend contractuel avec les autres membres du groupe. Il a depuis été remplacé par Paul Bostaph, qui était auparavant TUEURbatteur de 1992 à 2001.

Lombardo, qui est né à La Havane, à Cuba, mais a émigré dans le sud de la Californie avec ses parents quand il était tout petit, a finalement eu la chance de visiter son ancienne patrie en mai 2018 lorsque TENDANCES SUICIDAIRES a joué deux spectacles à Cuba. Les concerts au Centro Cultural Club Bariay à Holguin et au Salon Rosado De La Tropical à La Havane ont marqué la première fois Dave avait déjà joué dans la nation des Caraïbes.



