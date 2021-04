DAVE LOMBARDO: `` Si Internet existait lorsque SLAYER a sorti son tout premier album, nous aurions été détruits ''

Dans une nouvelle interview avec La fosse‘s MoshTalks Cover Stories, ancien TUEUR le batteur Dave Lombardo discuté de l’importance de rester authentique et de suivre son cœur lorsqu’il s’agit de faire de la musique.

Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Si Internet existait à l’époque TUEUR sorti leur tout premier album, nous aurions été détruits. «Oh, qu’est-ce que c’est? … Donc, aujourd’hui, ces jours-ci, vous devez suivre l’approche de la façon dont nous l’avons fait à l’époque – nous ne nous en soucions pas. Nous pensions que c’était lourd; nous pensions que c’était brutal et diabolique. Il faisait sombre. Cela avait une certaine sensation. Et cela nous a tous rendus heureux; il avait notre sceau d’approbation.

«Ce que nous écoutions à l’époque a créé un bar», a-t-il poursuivi. «C’est comme: ‘D’accord, nous devons trouver quelque chose comme ça ou mieux. Et nous avons toujours voulu faire quelque chose de mieux et de différent.

“Je pense, vraiment, musiciens et groupes, écoutez-vous. N’écoutez personne [else].

“Et une autre chose est que les groupes se sentent,” Oh, non. Nos fans n’iront pas pour ça, parce que nos fans aiment seulement que nous fassions ce style. ” Eh bien, alors il n’y a pas de croissance. Vous allez stagner. Ça n’évoluera pas si vous ne vous aventurez pas et n’essayez pas de nouvelles choses.

«J’ai l’impression que la longévité est d’être aussi créatif que possible», Lombardo ajoutée. “Comme, par exemple, quand TUEUR publié ‘Règne dans le sang’, nous avons fait exactement le contraire sur ‘Sud du paradis’. C’était un peu plus lent – même s’il y avait des chansons rapides, mais nous avons touché des rythmes plus lents. Nous avons changé les choses. Et le son était également un peu différent. Et alors ‘Saisons [In The Abyss]’ est sorti, et c’était différent. Tu dois faire ça, mec. Sinon… je ne sais pas. Peut-être que ça marche pour certains groupes, mais pour moi personnellement, ça fait du bien quand on essaie différents styles, différentes approches de la musique. “

Lombardo, qui partage la plupart de son temps entre pionniers du crossover TENDANCES SUICIDAIRES, icônes d’horreur-punk INCORRECTIONS et supergroupe hardcore CROIX MORT, a été effectivement viré de TUEUR après avoir interrompu la tournée australienne du groupe en février / mars 2013 en raison d’un différend contractuel avec les autres membres du groupe. Il a depuis été remplacé par Paul Bostaph, qui était auparavant TUEURbatteur de 1992 à 2001.

Le musicien de 56 ans, né à La Havane, à Cuba, mais a émigré dans le sud de la Californie avec ses parents quand il était enfant, a finalement eu la chance de visiter son ancienne patrie en mai 2018 lorsque TENDANCES SUICIDAIRES a joué deux spectacles à Cuba. Les concerts au Centro Cultural Club Bariay à Holguin et au Salon Rosado De La Tropical à La Havane ont marqué la première fois Dave avait déjà joué dans la nation des Caraïbes.



