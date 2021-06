Dave McMurray prépare les couvertures de Grateful Dead, «Grateful Deadication»

Saxophoniste Dave McMurray a annoncé une date de sortie le 16 juillet pour Grateful Deadication, sa deuxième sortie pour Dossiers de notes bleues. Sur le nouvel album, McMurray reprend son son granuleux et émouvant de Detroit et réinvente les chansons fleuries des icônes de San Francisco, les Grateful Dead, avec un album aussi vibrant qu’inattendu.

L’annonce est accompagnée de la vidéo d’une version transcendante de “Loser” de Jerry Garcia et Robert Hunter, mettant en vedette le co-fondateur de Grateful Dead, Bob Weir, aux côtés de Bettye LaVette et des membres du groupe Wolf Bros de Weir, Don Was, Jay Lane, Jeff Chimenti et Greg Leisz.

Pour cette excursion animée dans le vaste répertoire des Dead, McMurray a réuni à nouveau la section rythmique qui a honoré ses débuts Blue Note 2018, Music Is Life. Cette fois-ci, le bassiste Ibrahim Jones et le batteur Jeff Canady sont rejoints par le guitariste Wayne Gerard et le claviériste Maurice O’Neal, tous deux compatriotes de longue date de la scène Motor City, ainsi que le pianiste Luis Resto et le percussionniste Larry Fratangelo, collègues de l’époque de McMurray à Was (N’était pas).

Grateful Deadication n’est pas seulement une célébration sincère du brillant style d’écriture de chansons de Grateful Dead, mais l’imagination et l’âme évidentes tout au long de l’album illustrent le large éventail d’influences de McMurray, du jazz, de la pop, du rock, de la soul, du reggae, du R&B, du gospel et au-delà. .

“Mon aventure de Grateful Dead a commencé il y a quelques années lorsque j’ai eu la chance de jouer un spectacle avec The Wolf Bros”, explique McMurray. «La forme longue, les mesures étranges et les accords complexes de la musique m’ont immédiatement accroché. J’ai remarqué que les chansons avaient de superbes mélodies tout en conservant l’ouverture d’Electric Period de Miles Davis. La musique était entraînante, psychédélique, brute, avec l’idée que personne ne joue en solo/tout le monde en solo, comme Weather Report. Plus j’écoutais, plus je savais que ces chansons finiraient par devenir un véhicule pour mon expression jazz.

Pré-commande Grateful Deadication.

Tracklist de la dédicace reconnaissante :

1. Feu sur la montagne

2. Étoile noire

3. Loser (feat. Bettye LaVette & Bob Weir et Wolf Bros)

4. Prophète estimé

5. Les yeux du monde

6. Les Onze

7. Touch Of Grey (feat. Herschel Boone)

8. Touch Of Grey (Instrumental)

9. La tour de Franklin

10. La musique ne s’est jamais arrêtée