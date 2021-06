Dave Mustaine confirme que David Ellefson n’apparaîtra pas sur le prochain album de Megadeth

Dave Mustaine dit ça David Ellefsonpistes de basse de longue date sur le prochain MEGADETH l’album sera retiré et réenregistré par un autre bassiste avant la sortie du disque.

Ellefson a posé ses morceaux de basse sur MEGADETHseizième LP en mai 2020 dans un studio à Nashville, Tennessee. Peu de temps après, il a fait l’éloge de sa performance sur le disque, racontant au 96,7 KCAL-FM programme radiophonique “Câblé dans l’Empire” que sa chimie musicale avec MEGADETH le batteur Dirk Verbeuren était comparable à l’interaction entre Geddy Lee et Neil Peart sur classique SE RUER albums. “Je me sens comme dans le nouveau MEGADETH enregistrer, moi et Poignard avoir ces mêmes moments”, a-t-il dit. “C’est MEGADETH – ce n’est pas SE RUER, évidemment – mais dans le domaine de ce que nous faisons, il y a eu ces moments où je me disais: “Oh, mon Dieu. C’est moi en tant qu’enfant, je dis ‘C’est mon Geddy/Daniel moment ici.'”

Plus tôt aujourd’hui (jeudi 17 juin), Moustaine annoncé lors d’un épisode de sa Donne-moi la radio programme “Le spectacle de Dave Mustaine” cette Ellefsonles pistes de basse de ne seront pas utilisées sur le nouveau MEGADETH LP.

“Je veux juste vous remercier pour tous les gentils mots et votre soutien alors que nous nous préparons pour cette prochaine tournée et continuons à chercher un nouveau bassiste”, a-t-il ajouté. MEGADETH le chef a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). “Nous progressons. Le disque est en train d’être terminé, et nous allons avoir quelqu’un qui viendra dans quelques semaines pour remplacer les pistes de basse que nous avions. Ce qui devrait être relativement rapide car la personne à qui nous parlons est une star bassiste. Et j’espère que ce sera une chose en cours après l’enregistrement. Ou nous trouverons quelqu’un avant l’enregistrement qui sera notre gars permanent à l’avenir. “

Le mois dernier, des messages à caractère sexuel et des séquences vidéo explicites impliquant Ellefson ont été postés sur Twitter. La longue date MEGADETH Le député a publié plus tard une déclaration sur Instagram niant tout bavardage sur les réseaux sociaux qu’il “a soigné” un fan mineur. Il a également déposé un rapport auprès du service de police de Scottsdale, en Arizona, alléguant la distribution illégale d’images sexuellement explicites de Ellefson par des délinquants inconnus. Dans le rapport, Ellefson a admis qu’il avait échangé des SMS à caractère sexuel avec un adolescent néerlandais, qui a capturé une vidéo de plusieurs de leurs “rencontres de masturbation” virtuelles sans son consentement et les a partagées avec des amis. (Selon Ellefson, la femme avait 19 ans au moment de leur première relation sexuelle virtuelle.) La femme de 56 ans Ellefson, qui vit à Scottsdale, a pris connaissance de la vidéo pour la première fois le 9 mai, lorsque l’affirmation “David Ellefson de MEGADETH est un pédophile” est apparu sur Instagram. Ellefson a déclaré à la police qu’il avait été avisé le 14 mai par MEGADETH que le groupe se séparerait de lui. Trois jours plus tard, il a été licencié.

Le 24 mai, Moustaine – qui a formé MEGADETH avec Ellefson en 1983 – a annoncé le départ du bassiste du groupe, en disant: “Nous ne prenons pas cette décision à la légère. Bien que nous ne connaissions pas tous les détails de ce qui s’est passé, avec une relation déjà tendue, ce qui a déjà été révélé maintenant est suffisant pour faire fonctionner ensemble impossible d’aller de l’avant”, Moustaine a écrit. Deux jours plus tard, Ellefson a publié une déclaration de suivi dans laquelle il promettait d’intenter une “action en diffamation” contre la personne qui “avait publié illégalement une vidéo très privée” du bassiste et avait fait de “fausses allégations” contre lui. Il a également déclaré qu’il travaillait avec la police de Scottsdale “dans leur enquête sur les accusations de vengeance pornographique à porter contre la personne qui a publié la vidéo. Cette personne sera poursuivie dans toute la mesure du possible”, Ellefson a écrit. Il a poursuivi en disant qu’il “prenait ce temps pour être avec ma famille” et souhaitait à ses “coéquipiers” le meilleur pour leur prochaine tournée.

MEGADETH est actuellement programmé pour participer à “La tournée métal de l’année” avec AGNEAU DE DIEU, commençant le 20 août à Austin. MEGADETH devrait également apparaître au NŒUD COULANT-organisé Fête des nœuds en septembre dans l’Iowa.

Ellefson était dans MEGADETH depuis la création du groupe en 1983 à 2002, et à nouveau de 2010 jusqu’à son dernier départ.

David, qui a étudié pendant un an au Concordia Lutheran Seminary à St. Louis il y a près d’une décennie, et sa femme Julie Ellefson sont mariés depuis 27 ans. Ils ont deux enfants.



