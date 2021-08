Dave Mustaine de Megadeth annonce un événement de signature de bouteilles et de dégustation de vins à Nashville

MEGADETH‘s Dave Mustaine participera à une dégustation spéciale de bouteilles en magasin le samedi 14 août à MacDoogal frugal à Nashville, Tennessee. Cet événement sera ouvert au public, gratuitement, et proposera des dégustations d’une variété de styles et de millésimes de la Maison de Mustaine collection limitée de vins, dont She-Wolf Merlot Rosé, Almost Honest Cabernet Sauvignon et Darkest Hour Syrah.

Les participants doivent être âgés de 21 ans et plus et présenter une pièce d’identité en bonne et due forme pour participer à la dégustation de vins et pour acheter de l’alcool. Pour les moins de 21 ans, des articles de merchandising et des affiches seront disponibles pour Moustaine signer. Il y aura également des cadeaux spéciaux offerts par Épiphone et 5B Gestion des artistes, y compris la chance de gagner une guitare Epiphone Les Paul Special VE signée en cerise, ainsi que des billets pour le magasin le plus proche “La tournée métal de l’année” spectacle — mettant en vedette MEGADETH, AGNEAU DE DIEU, TRIVIUM et LA HAINE RACE – à Cincinnati, Ohio.

Moustaine a déclaré: “Je voulais juste vous inviter à venir passer du temps avec moi. Je vais signer des bouteilles de vin et goûter à certains de nos vins de Maison de Mustaine et juste traîner. Cela faisait longtemps que je n’avais pas passé du temps avec vous les gars. Je suis vraiment impatient d’y être.”

Détails de l’emplacement ci-dessous :

Date : samedi 14 août



Heure: 15h – 18h

Lieu:

MacDoogal frugal



701 rue Division



Nashville, TN 37203



États Unis

“La tournée métal de l’année” est prévu pour le coup d’envoi le 20 août à Austin. Ce sera MEGADETHsa première apparition aux États-Unis depuis 2017, et AGNEAU DE DIEUpremière performance live de depuis la sortie de son album éponyme en mai 2020.

En juin 2019, Moustaine a révélé qu’il luttait contre un cancer de la gorge. Après 51 traitements de radiothérapie et neuf séances de chimiothérapie, Moustaine a déclaré aux fans fin janvier 2020 à la SEE Arena de Londres qu’il n’avait pas de cancer.