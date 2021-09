Dave Mustaine de Megadeth annonce un événement de signature et de dégustation de bière à Nashville

MEGADETH‘s Dave Mustaine participera à une dédicace et une dégustation spéciale en magasin le samedi 9 octobre à MacDoogal frugal à Nashville, Tennessee. Cet événement sera ouvert au public, gratuitement, et mettra en vedette Saison 13 et À Tout Le Monde fabriqué par la brasserie artisanale de classe mondiale Unibroue.

Les 100 premières personnes à réserver leur caisse pourront déguster une bière avec Dave, et recevez une entrée en première ligne. Les participants doivent être âgés de 21 ans et plus et présenter une pièce d’identité en bonne et due forme pour participer à la dégustation de bière et pour acheter de l’alcool. Les participants peuvent apporter (1) article de leur choix pour Moustaine à signer (les articles peuvent être refusés s’ils vont à l’encontre des directives de la marque). Pour ceux qui n’apportent pas d’objet personnel, du merch et des affiches seront également disponibles pour Dave signer. Les participants auront également la chance de participer à des cadeaux spéciaux tout au long de l’événement.

Détails de l’emplacement :

Date : samedi 9 octobre



Heure: 14h00 – 16h00

Emplacement:

Entrepôt de vins et d’alcools Frugal MacDoogal



701 rue Division



Nashville, TN 37203

Masque obligatoire sauf test COVID négatif ou preuve de vaccination.

Saison 13 est une Saison à la Belge aux épices. C’était la deuxième collaboration de bière entre Unibroue et MEGADETH, à la suite de la célèbre À Tout Le Monde “séance” Saison.

Saison 13 est un clin d’œil à MEGADETHl’album de “Th1rt3en” lancé en 2011 qui a été inspiré par Moustainela fascination pour le nombre. Cette bière distinctive offre la combinaison parfaite de malt, de fruits et d’épices ponctuée d’une saveur de houblon vivifiante, et elle est brassée avec treize ingrédients soigneusement sélectionnés pour offrir une expérience de consommation aussi mémorable que la chanson elle-même.

Unibrouele maître brasseur Jerry Vietz écouter MEGADETH au lycée, et en tant que guitariste en herbe, vu Moustaine comme une légende. Moustaine, un ardent Unibroue fan, ne pouvait pas imaginer un partenariat plus naturel pour la collaboration. Comme À Tout Le Monde, Saison 13 honore leurs passions mutuelles et célèbre l’amitié qu’ils ont formée pour la première fois en 2015.

MEGADETH vient de terminer “La tournée métal de l’année” avec AGNEAU DE DIEU, TRIVIUM et LA HAINE RACE.

En juin 2019, Moustaine a révélé qu’il luttait contre un cancer de la gorge. Après 51 traitements de radiothérapie et neuf séances de chimiothérapie, Moustaine a déclaré aux fans fin janvier 2020 à la SEE Arena de Londres qu’il n’avait pas de cancer.