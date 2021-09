Dave Mustaine de Megadeth dénonce la « tyrannie dans les écoles » et « dans le domaine médical » (vidéo)

MEGADETH‘s Dave Mustaine s’est prononcé contre « la tyrannie dans les écoles » et « dans le domaine médical ».

Le musicien de 60 ans, qui a beaucoup attiré l’attention des médias au fil des ans pour ses pensées politiques, a évoqué ce qu’il considère comme une utilisation déraisonnable du pouvoir lors de la soirée d’hier (mercredi 15 septembre). MEGADETH concert à Camden, New Jersey.

S’adressant à la foule avant la dernière chanson de la nuit, “La guerre sainte est la peine due”, Moustaine a dit: “Je veux juste vous dire à quel point c’est génial. Regardez autour de vous, les gars. Regardez à votre droite, regardez à votre gauche et regardez comme c’est merveilleux. Nous sommes tous ici ensemble. Nous ne paniquons pas, et nous ne crions pas sur les gens : « Portez votre putain de masque ».

“Écoutez, ça commence par ce genre de sensation que nous construisons en ce moment”, a-t-il poursuivi. “Nous nous sentons ensemble, nous nous sentons comme [there’s] la force du nombre. On se sent invincible. Les gens ne pourront pas nous arrêter.

“En ce moment, ce qui se passe, c’est de la tyrannie. C’est ce qu’on appelle la tyrannie. Vérifiez quand vous rentrez chez vous. Et la tyrannie n’est pas seulement au gouvernement. La tyrannie en ce moment est dans les écoles et la tyrannie est dans le secteur médical.

“Nous avons le pouvoir, surtout nous… fans de heavy metal, nous avons le pouvoir de changer les choses”, Dave ajoutée.

“Si vous regardez ce qui s’est passé au Moyen-Orient en ce moment… Je l’ai dit il y a longtemps avec cette chanson suivante, ‘Guerres saintes’.”

Il y a un peu plus de deux ans, Dave a déclaré que lui et d’autres personnalités publiques ont été victimes d’une soi-disant partisanerie négative, dans laquelle les gens s’identifient comme étant contre le parti politique opposé et expriment leurs convictions par la colère ou le dégoût.

“J’ai la réputation d’être un ailier droit”, Moustaine Raconté Ron Keel du “Les rues du rock’n’roll” émission de radio. “Eh bien, vérifiez mon dossier de vote pour voir que j’ai voté démocrate et républicain. Et c’est juste dommage que les gens essaient de détruire la carrière des gens à cause d’un vote.”

Moustaine a toujours nié qu’il était républicain, racontant Nouvelles des artisans dans une interview en 2012 : “Je suis un indépendant, pas un républicain – je n’ai jamais été républicain. J’ai toujours dit cela. Je n’appartiens à aucun parti – je ne suis pas partisan. Et pour moi , le plus triste, c’est qu’au lieu de voter pour le témoin, je dois voter pour le moindre de deux maux.”

De retour en 2016, Moustaine a refusé de dire si j’allais voter pour Donald Trump lors de l’élection présidentielle américaine de cette année-là, mais a qualifié le milliardaire magnat de l’immobilier “d’homme d’affaires très prospère”. Il a également dit qu’il ne voterait pas pour Hillary Clinton.

Quatre ans plus tôt, Moustaine a fait la une des journaux lorsqu’il a exprimé son soutien au candidat républicain ultraconservateur à la présidentielle Rick Santorum. Il a expliqué à l’époque que le politicien de Pennsylvanie avait l’air “qu’il pourrait être un président vraiment cool… un peu comme un JFK genre de gars. » La même année, il s’est attiré la colère sur les réseaux sociaux lorsqu’il a suggéré sur scène lors d’un concert à Singapour que président Obama était derrière les fusillades de masse à Aurora et dans un temple sikh du Wisconsin.

Moustaine plus tard, il a reproché aux médias d’avoir sorti ses déclarations de leur contexte, expliquant qu’il n’avait jamais dit qu’il avait officiellement « approuvé » Santorum. Quant au concert de Singapour, il a affirmé avoir répété les théories de Larry Pratt, un militant pro-armes qui dirige l’organisation Propriétaires d’armes à feu d’Amérique.

Toujours en 2012, Moustaine a révélé ses opinions « birther » dans un talk-show, affirmant qu’il doutait président Obama est né aux États-Unis. Il a dit à l’animateur de radio Alex Jones: “Avec toutes les preuves que son acte de naissance est faux… Et vous voyez les panneaux au Kenya qui disent ‘le lieu de naissance de Barack Obama.’ Bonjour?! Allez, les gars. À quel point sommes-nous stupides en ce moment ?”

En octobre 2011, en tant que Occuper Wall Street les manifestations faisaient rage dans tout le pays, Moustaine a fustigé ce qu’il considérait comme le soutien inapproprié du président au mouvement populiste, appelant Obama le président le plus controversé que nous ayons jamais eu. “Je n’ai jamais, au cours de mes 50 années de vie, écouté un président américain essayer de retourner une classe de personnes contre une autre classe de personnes”, a-t-il déclaré. “Je n’ai jamais – jamais – entendu un président dire:” Descendez et rejoignez les manifestants à Wall Street “, sachant qu’il y a des nazis là-bas, sachant qu’il y a des gens là-bas qui sont des bébés de fonds en fiducie, qui sont super, super riches et ils vont là-bas et prétendent qu’ils s’en soucient vraiment ; ils veulent juste faire partie du « mouvement ».”