Dave Mustaine de Megadeth dit que les guitaristes comme Marty Friedman et Kiko Loureiro sont « difficiles à trouver »

MEGADETH‘s Dave Mustaine a encore une fois félicité le guitariste actuel du groupe Kiko Loureiro, en lui disant « long » temps de trouver quelqu’un qui joue comme Marty Friedman.

Moustaine touché Friedman et Loureiro‘s joue des compétences tout en filmant un nouveau message vidéo sur Camée, qui permet aux utilisateurs d’engager des célébrités pour enregistrer de brefs messages vidéo personnalisés sur pratiquement n’importe quel sujet.

S’adressant à un fan nommé John qui avait une question sur Friedmanle solo de guitare de MEGADETH chanson « Tornade des âmes » de l’album classique du groupe en 1990 « Rouille en paix », Moustaine dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Hey, John, son Dave Mustaine de MEGADETH. Hé, j’ai eu ta question sur Martyest en solo dans « Tornade des âmes ». Et… Qu’est-ce que j’en ai pensé quand je l’ai entendu pour la première fois ? Je l’ai aimé. Mais – vous devez vous rappeler que ces chansons ont déjà été jouées, et [former MEGADETH guitarist] Chris Pologne avait joué sur ceux-là. il faudrait que je réécoute Chrisen solo pour voir à quel point sa performance a influencé Martyest en solo.

« Je suppose que je devrais parler un peu de Marty, aussi, et sa performance, quand vous avez dit que vous pensiez que c’était comme Picasso« , a-t-il poursuivi. » Il y a beaucoup de joueurs dans le monde qui jouent comme Marty. Ils sont difficiles à trouver. Si vous êtes dans un groupe et que vous cherchez quelqu’un comme Marty Friedman, vous verrez à quel point c’est difficile en combien de temps il m’a fallu pour trouver Kiko. Les autres joueurs que j’ai eus étaient super entre les deux Marty, et je le dis avec tout le respect, mais il y a très peu de gars comme Marty et Kiko. »

Peu après Loureiros’ajoute à MEGADETH en 2015, Moustaine l’a appelé « certainement le meilleur guitariste que nous ayons jamais eu ». Ses commentaires font écho à ceux qu’il a faits à propos de l’ancien guitariste du groupe, Chris Broderick, pendant le mandat de ce dernier dans la bande. En 2013, lors de la réalisation de MEGADETH‘s « Super collisionneur » album, Moustaine a écrit dans un tweet que Chris était « sans aucun doute le meilleur guitariste avec qui j’ai jamais joué ».

Moustaine Raconté Revolver magazine que trouver Loureiro « était vraiment époustouflant. C’était la première fois depuis Marty Friedman rejoint le groupe que j’étais vraiment intimidé en tant que joueur « , a-t-il déclaré. » C’est un talent tellement incroyable, et il arrive avec toutes ces nouvelles idées. » Moustaine a ajouté que Kiko était une bonne personnalité en forme. « Chris [Broderick] et j’avais une bonne alchimie, mais nous n’étions pas aussi proches que je l’aurais voulu », Moustaine expliqué. « Kiko, j’ai l’impression de le connaître depuis des années. »

En 2009, Moustaine loué Broderick, déclarant dans un message en ligne : « Je parle officiellement et je dis sans équivoque que Chris est LE MEILLEUR GUITARISTE que MEGADETH ait jamais eu. Et les vrais musiciens talentueux de MEGADETHLes anciens élèves seront d’accord, c’est un monstre absolu. Je veux dire, il joue le catalogue mieux que quiconque. Jeff Young jamais voulu faire Chris Polognedes trucs, et ainsi de suite, et ainsi de suite, jusqu’au dernier guitariste que nous avions avant de nous séparer à cause de ma blessure au bras. »

Moustaine a ajouté: « C’est drôle, parce que juste au moment où je pense [Broderick] ne peut pas être plus scandaleux, ou plus excitant avec les solos de guitare, il propose quelque chose de vraiment beau comme Marty Friedman ferait (il a Marty assez bien en bas), puis va dans les styles GIT qui Jeff Young l’a fait, pourtant, il y a toujours une telle fraîcheur dans son jeu et il est si brut, c’est comme avoir un nouveau taureau de prix. Et même s’il n’est pas un si jeune taureau, c’est définitivement un vieux taureau comme moi. »

Dans le numéro de mars 2008 de Revolver magazine, Moustaine a déclaré sur la chimie musicale du groupe « Rouille en paix » lineup : « J’ai chanté presque chaque note de Marty Friedmandes solos de guitare, et j’ai écrit la majorité des pseudo‘s [Menza] parties de batterie, et j’ai écrit presque toutes les notes de basse qui [David] Ellefson joué. » Il a doublé ces affirmations dans une interview de 2009 avec Monde de la guitare, où il a dit : « Vous savez, les gens m’ont entendu dire que je ‘chantais’ des solos pour Marty en studio, et je l’ai fait. je l’ai fait pour [former guitarists] Jeff [Young], Chris [Poland] et Al [Pitrelli], trop. Mais [then-MEGADETH guitarist] Chris Broderick? je ne l’ai fait que deux fois [on MEGADETH‘s 2009 album ‘Endgame’], et il y a littéralement des centaines de milliers de notes sur ‘Fin du jeu’. C’est le témoignage d’un gars qui a étudié son partenaire. »



