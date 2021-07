Dave Mustaine de Megadeth est maintenant en camée

MEGADETH‘s Dave Mustaine est maintenant sur Cameo, une plateforme en ligne qui permet aux fans d’acheter des messages vidéo personnalisés de célébrités. Le guitariste/chanteur de 59 ans facture aux acheteurs 150 $ par vidéo.

Dans un court message vidéo annonçant son partenariat avec Camée, Moustaine a dit: “Hé, je suis Dave Mustaine et j’aimerais vous inviter à me faire envoyer un message d’accueil personnalisé de Camée pour vous à vos amis. Je peux dire ‘Joyeux anniversaire’, ‘Joyeux anniversaire’, ‘Joyeux Noël’, ‘Joyeux Hanoucca’ – peu importe. Ou mon préféré est, comme, ‘F—.’ Non, nous n’en parlerons pas ici. Mais je vais te dire que si tu me fais faire un Camée pour vous, une partie des bénéfices ira à des associations caritatives que je soutiens.”

L’idée du fondateur Steven Galanis, basé à Chicago Camée existe depuis 2017. Il présenterait plus de 40 000 célébrités – des musiciens et acteurs aux drag queens et des YouTubers aux médaillés d’or olympiques – qui, pour des frais de 1 $ à 2 500 $, offriront des messages vidéo mentionnant le nom d’une autre personne. Les messages de joyeux anniversaire sont courants, tout comme les annonces de bébé, mais certaines célébrités ont également enregistré des messages pour Camée les utilisateurs qui cherchent à quitter leur emploi ou à demander une date potentielle à un bal. Le prix d’une vidéo est déterminé par la célébrité. Rien qu’en 2020, la société a réalisé plus de camées qu’au cours de ses quatre années d’histoire, avec des camées livrés sur tous les continents du monde et elle a collecté plus d’un million de dollars pour des organisations à but non lucratif et des causes dignes grâce à Cameo Cares programme.

MEGADETH mis à la porte David Ellefson fin mai, quelques jours seulement après la publication de messages à caractère sexuel et de séquences vidéo explicites impliquant le bassiste sur Twitter. Un bassiste remplaçant n’a pas encore été annoncé.

MEGADETH est prévu de participer à “La tournée métal de l’année” avec AGNEAU DE DIEU, commençant le 20 août à Austin. MEGADETH devrait également apparaître au NŒUD COULANT-organisé Fête des nœuds en septembre dans l’Iowa.

Ellefson était dans MEGADETH depuis la création du groupe en 1983 à 2002, et à nouveau de 2010 jusqu’à son dernier départ.



Si vous voulez RENCONTREZ LE VRAI MOI, retrouvez-moi sur @BookCameo. https://t.co/3Zuem0nSNJ pic.twitter.com/vWcQPu5ATy – Dave Mustaine (@DaveMustaine) 1er juillet 2021

