Dave Mustaine de Megadeth participe à un événement de signature de bouteilles et de dégustation de vins à Nashville : vidéo, photos

MEGADETH‘s Dave Mustaine a participé à une dégustation spéciale de bouteilles en magasin le samedi 14 août à MacDoogal frugal à Nashville, Tennessee. Des séquences vidéo et des photos de l’événement peuvent être vues ci-dessous.

La signature et la dégustation étaient ouvertes au public, gratuitement, et comportaient des dégustations d’une variété de styles et de millésimes de la Maison de Mustaine collection limitée de vins, dont She-Wolf Merlot Rosé, Almost Honest Cabernet Sauvignon et Darkest Hour Syrah.

Les participants devaient être âgés de 21 ans et plus et présenter une pièce d’identité en bonne et due forme pour participer à la dégustation de vins et pour acheter de l’alcool. Pour les moins de 21 ans, des articles de merchandising et des affiches ont été mis à disposition pour Moustaine signer. Il y avait aussi des cadeaux spéciaux offerts par Épiphone et 5B Gestion des artistes, y compris la chance de gagner une guitare Epiphone Les Paul Special VE signée en cerise, ainsi que des billets pour le magasin le plus proche “La tournée métal de l’année” spectacle — mettant en vedette MEGADETH, AGNEAU DE DIEU, TRIVIUM et LA HAINE RACE – à Cincinnati, Ohio.

“La tournée métal de l’année” doit débuter le 20 août à Austin, au Texas. Ce sera MEGADETHsa première apparition aux États-Unis depuis 2017, et AGNEAU DE DIEUpremière performance live de depuis la sortie de son album éponyme en mai 2020. Produit par Pays vivant, le trek reprogrammé touchera 27 autres villes avant de se terminer à Québec, Québec, Canada, le samedi 2 octobre.

Jouer de la basse pour MEGADETH pendant la tournée sera un ancien membre James Lo Menzo.

LoMenzo rejoint MEGADETH en 2006 et est apparu sur deux des albums studio du groupe, 2007’s “Abominations unies” et 2009 “Fin du jeu”. Il a été renvoyé du groupe en 2010 et remplacé par le retour d’origine MEGADETH bassiste David Ellefson.

En plus de MEGADETH, LoMenzo a joué avec Ozzy Osbourne, Zakk Wylde et LION BLANC. Depuis huit ans, LoMenzo a joué avec le rockeur emblématique Jean Fogerty.

Moustaine n’a pas encore révélé qui jouait de la basse sur le nouveau MEGADETH album après EllefsonLes morceaux de ‘s ont été retirés du LP après son renvoi du groupe à la fin du mois de mai.

En juin 2019, Moustaine a annoncé qu’il luttait contre un cancer de la gorge. Après 51 traitements de radiothérapie et neuf séances de chimiothérapie, Moustaine a déclaré aux fans fin janvier 2020 à la SEE Arena de Londres qu’il n’avait pas de cancer.



