Dave Mustaine de Megadeth publie un nouveau message vidéo et souhaite aux fans un très bon week-end du Memorial Day

Dave Mustaine a publié un nouveau message vidéo dans lequel il souhaite MEGADETH fans “un très joyeux week-end du Memorial Day.” Le clip de 30 secondes comprend également des images de Mustaine jouer une de sa nouvelle signature Gibson guitares, ainsi que la promotion d’une “vente flash du Memorial Day” à Artisanat, où les fans peuvent acheter MEGADETHles deux collaborations de bière avec Unibroue, À Tout Le Monde et Saison 13.

Mustainel’activité sur les réseaux sociaux survient moins d’une semaine après MEGADETH bassiste licencié David Ellefson suite à des accusations selon lesquelles le bassiste a soigné un mineur. Le 10 mai, des messages sexuellement teintés et des séquences vidéo explicites impliquant Ellefson ont été postés sur Twitter. La longue MEGADETH Le membre a par la suite publié une déclaration sur Instagram nier tout bavardage sur les réseaux sociaux selon lequel il a «toiletté» un fan mineur.

“Nous informons nos fans que David Ellefson ne joue plus avec MEGADETH et que nous nous séparons officiellement de lui. Nous ne prenons pas cette décision à la légère », a écrit le groupe dans un communiqué.

“Bien que nous ne connaissions pas tous les détails de ce qui s’est passé, avec une relation déjà tendue, ce qui a déjà été révélé maintenant suffit à rendre le travail en commun impossible pour aller de l’avant.”

Le message du 24 mai, signé par Mustaine – qui a formé MEGADETH avec Ellefson en 1983 – a conclu que les membres restants “ont hâte de voir nos fans sur la route cet été, et nous avons hâte de partager notre toute nouvelle musique avec le monde. Elle est presque terminée.”

Deux jours plus tard, Ellefson a publié une déclaration de suivi dans laquelle il s’est engagé à intenter une «action en diffamation» contre la personne qui «a diffusé illégalement une vidéo très privée» du bassiste et a fait de «fausses allégations» contre lui. Il a également déclaré qu’il travaillait avec la police de Scottsdale, en Arizona, “dans le cadre de leur enquête sur les accusations de pornographie de vengeance devant être déposées contre la personne qui a publié la vidéo. Cette personne sera poursuivie dans toute la mesure de la loi”. Ellefson a écrit. Il a poursuivi en disant qu’il “prenait ce temps pour être avec ma famille” et a souhaité à ses “compagnons de groupe” le meilleur pour leur prochaine tournée.

MEGADETH est actuellement programmé pour participer à “La tournée métal de l’année” avec AGNEAU DE DIEU, à partir du 20 août à Austin. MEGADETH est également prévu d’apparaître à la NŒUD COULANT-curé Knotfest en septembre dans l’Iowa.

MEGADETH n’a pas encore annoncé de remplacement pour Ellefson, qui était dans le groupe de sa création en 1983 à 2002, et à nouveau de 2010 jusqu’à son dernier départ.



