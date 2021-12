Dave Mustaine de Megadeth se souvient du « tour terrible » que sa femme lui a tiré pour son 30e anniversaire

Dave Mustaine s’est souvenu d’un « truc terrible » que sa femme lui a fait pour son 30e anniversaire.

le MEGADETH leader, qui a eu 60 ans en septembre, a raconté l’épisode en filmant un nouveau message vidéo sur Camée, qui permet aux utilisateurs d’engager des célébrités pour enregistrer de brefs messages vidéo personnalisés sur pratiquement n’importe quel sujet.

S’adressant à un fan nommé James qui fêtait ses 30 ans, Dave dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Je me souviens quand j’ai eu mon 30e anniversaire. Ma femme m’a tiré ce terrible tour et m’a dit qu’un de mes chiens préférés était dans la cour et s’était coupé la jambe sur l’un des arroseurs. Alors j’arrive en courant dans le Je venais d’être en cours de kickboxing, donc je suis toujours en uniforme et tout. Je cours dans la cour et [I hear] ‘Surprendre.’ Il y a tout un tas de mes amis [there]. Maintenant, d’accord, je n’ai pas beaucoup d’amis, donc il y en avait à peu près tous là-bas. Et j’ai été tellement époustouflé. J’étais vraiment en colère contre ma femme pour m’avoir taquiné comme ça, mais je m’en suis remis. Et j’avais reçu cette veste de tueur pour mon anniversaire de mon sensei, Benny ‘Le Jet’. C’était une veste de l’équipe de kickboxing Ukidokan. Alors je l’ai pris et je l’ai jeté dans ma chambre. [My wife] Pam et j’avais des meubles blancs à l’époque; nous étions nouvellement mariés et nous n’avions pas réalisé que les meubles blancs étaient boiteux. Alors on a aussi mis son doberman dans la pièce et ça m’a rongé ma veste. Peux tu croire ça? Oh, j’étais tellement en colère. »

Plus tôt ce mois-ci, Moustaine a révélé que MEGADETHle nouvel album de, « Les malades, les mourants et les morts » a été maîtrisé et est « super proche » d’être publié. La suite de 2016 « Dystopie » est provisoirement attendu au printemps 2022.

Moustaine n’a pas encore révélé qui jouait de la basse sur le nouveau MEGADETH album après David EllefsonLes morceaux de ‘s ont été retirés du LP après son renvoi du groupe à la fin du mois de mai.

Ellefson a été licencié de MEGADETH après que des messages à caractère sexuel et des séquences vidéo explicites impliquant le bassiste aient été publiés sur Twitter.

MEGADETH complété récemment « La tournée métal de l’année » avec AGNEAU DE DIEU, TRIVIUM et LA HAINE RACE.

Pour « La tournée métal de l’année », MEGADETH a été rejoint par le bassiste James Lo Menzo pour la première fois en près de 12 ans.

LoMenzo rejoint MEGADETH en 2006 et est apparu sur deux des albums studio du groupe, 2007’s « Abominations unies » et 2009 « Fin du jeu ». Il a été renvoyé du groupe en 2010 et remplacé par un Ellefson.

Ellefson était dans MEGADETH depuis la création du groupe en 1983 à 2002, et à nouveau de 2010 jusqu’à son dernier départ.



