Dave Mustaine explique pourquoi il était si « jaloux » du succès de Metallica

Dans le dernier épisode de “Icônes”, Télé Gibson s’assoit avec MEGADETH dirigeant Dave Mustaine. Dans ce regard intime d’une heure sur son parcours musical, Dave laisse entrer les téléspectateurs et partage des histoires très personnelles sur son enfance, son temps avec METALLIQUE, et l’héritage durable de MEGADETH. Photos et images rares de DaveLa carrière riche en histoires et la vie tumultueuse de s brossent le portrait d’un homme qui a tant surmonté et pourtant n’a jamais perdu son amour absolu de jouer de la guitare et de créer de la musique.

Rappelant comment il a passé le trajet en bus de New York à la Californie après avoir été licencié par METALLIQUE en 1983, Moustaine dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Le trajet de retour de New York était long. Je savais que ça allait être long. Le trajet [to New York] était long. Le trajet était dangereux”, a-t-il déclaré, faisant référence à l’incident METALLIQUE a failli mourir dans le Wyoming lors d’un voyage à travers le pays en route pour rencontrer Records de mégaforce fondateur Jonny Zazula dans le New Jersey. “Le trajet était mauvais. À cause de l’accident dans le Wyoming, je pense que c’est ce qui a fait de moi le gars qui a dû y aller. Et je ne sais pas. J’étais probablement destiné à partir avant ça à cause, vous savez, le le mot “destin” et le fait qu’il y avait tellement de talent et tellement de personnalité entre nous quatre. Je ne sais pas si nous aurions pu survivre. Il était destiné à être une sorte d’explosion à un moment donné.

“En quittant METALLIQUE, beaucoup de choses qu’ils ont faites, en les regardant avoir leur succès, ça aurait pu être n’importe quoi”, a-t-il poursuivi. “Ils auraient pu arrêter le métal et commencer à faire des Twinkies et j’aurais été jaloux parce que nous étions amis et puis, tous d’un coup, nous ne sommes plus amis. Et tout ce que je sais, c’est que je veux continuer à faire ce que nous faisons ensemble parce que nous rendons les gens heureux et nous pouvons tous les quatre conduire comme si nous étions quelque chose de spécial. Et je ne me suis jamais senti spécial auparavant dans ma vie jusqu’à maintenant. Mais nous avons cette guitare, nous avons ce groupe, et maintenant j’ai l’impression d’être quelqu’un.

“Je suis heureux de dire que notre amitié aujourd’hui est tellement différente de ce moment, de ces moments, de ces jours, de ces moments, de ces gens”, Moustaine ajoutée. “Nous sommes tous différents. Nous sommes des pères. Nous sommes plus âgés maintenant. Et je pense que c’était probablement la chose la plus choquante et la plus difficile à tolérer ou à accepter à la fin, c’est que lorsque le groupe s’est arrêté, je me suis senti comme si j’avais arrêté. Je sais que ce n’est pas vrai. Mais qu’est-ce qu’un jeune enfant à l’époque peut penser. Je n’avais pas de mentors, je n’avais personne qui parlait [to me through] ma vie et en disant : ‘Tu vas traverser ça, et tu vas être tellement plus heureux pour ça.’

“J’ai fait beaucoup d’introspection sur le chemin du retour”, a-t-il déclaré. « Est-ce que je voulais jouer de la guitare ? Est-ce que je voulais continuer à faire ça ? « Qu’est-ce que je vais faire ? Je l’ai. METALLIQUE. Et je dois trouver un nom qui soit plus metal qu’un groupe qui a ‘metal’ dans son nom. Alors qu’est-ce que je peux trouver ?’ Et j’ai juste pensé, ‘Eh bien, j’attendrai ça un peu.’ Et j’ai commencé à écrire des paroles.”

Dans une interview de 2009 avec le Norvégien Lydverket, Moustaine a dit qu’il était « si blessé » en se faisant expulser de METALLIQUE pour avoir prétendument trop bu. “J’ai dit : ‘Quoi ?! Pas de seconde chance, pas d’avertissement ? Allez, on boit tous. Allez.'”, se souvient-il. “Et [they were like], ‘Non c’est ça. Tu es parti.’ Et j’étais comme, ‘Très bien.'”

Moustaine a également affirmé qu’une altercation avec METALLIQUE leader James Hetfield a conduit à son renvoi du groupe.

“Je vendais du pot,” Dave mentionné. “Quand j’allais jouer en concert, les gens savaient que mon pot était assis dans mon appartement en disant simplement:” Vas-y, tiens-moi compagnie. ” Alors j’ai été cambriolé. Les gens ont volé tout ce que j’avais, toute ma cachette. Et je me suis dit, merde. Je vais avoir des chiens pour rester dans l’appartement quand je pars. Alors j’ai eu deux chiens et j’en ai pris un d’entre eux jusqu’à une répétition une fois et elle a mis ses pattes sur Ron‘s [McGovney, METALLICA‘s then-bassist] auto. Et James lui a donné un coup de pied sur le côté. Et j’étais comme, ‘Qu’est-ce que tu as fait?’ [And I was like] C’est un chien, c’est ce qu’ils font. Vous ne donnez pas de coups de pied aux animaux. Alors nous sommes entrés dans la maison, et nous avons commencé à nous disputer un peu plus. Et j’ai fini par le frapper au visage et je pense que c’est la raison pour laquelle j’ai perdu mon emploi.”

Dans une interview de 2009 avec le Dallas/Ft. Worth, station de radio du Texas 97.1 Les rochers de l’aigle, Hetfield a dit que c’était « si étrange » d’entendre Moustaine parle encore de sa sortie de METALLIQUE. “C’est très Dave, et c’est lui”, James mentionné. “Et peu importe dans quel groupe il appartenait ou quoi que ce soit… je veux dire, Dave n’est pas dans ce groupe pour une raison, et c’est la raison. C’est hyper simple. Il a été dans le groupe pendant 11 mois et ça continue encore et encore et encore et encore. Je ne connais aucun autre groupe sur cette planète où il y avait un membre dans le groupe pendant une courte période et ils ont toujours cette grosse puce sur son épaule. C’est dingue… Vous savez quoi ?! Il est amoureux, et c’est bien, parce que nous l’aimons en retour.”

De retour en 2016, METALLIQUE guitariste Kirk Hammett dit au “Parole de Wheeler” podcast qu’il a compris DaveLe ressentiment continu de ses anciens camarades de groupe pour la façon dont il a été renvoyé du groupe. « J’ai toujours vu Dave comme quelqu’un qui était juste vraiment, vraiment triste, vraiment en colère, vraiment frustré par sa situation avec METALLIQUE, et il n’a jamais pu lâcher ça”, a-t-il déclaré. “Et, vous savez, j’ai toujours montré beaucoup d’empathie pour lui, comprenant qu’il était juste énervé. C’est l’équivalent de la femme de votre vie qui vous quitte. Je veux dire vraiment. Quand votre groupe vous expulse… Je n’ai jamais été expulsé, mais je peux imaginer que c’est une expérience horrible, surtout si c’est un groupe qui vous passionne vraiment. Donc je peux comprendre Daveest le sort de toutes ces années. Mais je dirai aussi que lorsque nous avons fait ces spectacles du 30e anniversaire au Fillmore [in San Francisco], et nous avons invité Dave jouer sur tous ces ‘Tue les tous’ chansons, mec, c’était si bon de l’avoir sur scène. C’était parfaitement bien pour moi de, pendant que Dave jouait les solos de guitare, pour que je passe à James et jouez les parties rythmiques avec James, et ce n’était pas grave du tout. Et je pouvais voir d’après le regard Davele visage de et juste de son attitude entière que c’était super cathartique pour lui. Et je pouvais voir comment cela l’aidait. Et donc j’ai tout pris dans la foulée. Et c’est intéressant, parce que depuis, je pense, Davela relation de s avec nous est un peu meilleure maintenant. J’aimerais penser que tout cela a en quelque sorte guéri des cicatrices qui devaient être guéries. »

Après Hammettcommentaires de Moustaine ont été signalés par BLABBERMOUTH.NET et autres sites de musique, Dave pris à son Twitter répondre. Il a écrit: “J’ai un immense respect pour @KirkHammett et j’apprécie son point de vue. il est presque précis à 100%… presque. Je lui souhaite le meilleur.”

Dans une interview de septembre 2011 avec Nouvelles des artisans, Moustaine semblait convenir que ses retrouvailles sur scène avec METALLIQUE a grandement contribué à guérir les blessures causées par la fin de son mandat dans le groupe. Dave dit : « Quand nous [played a cover of DIAMOND HEAD‘s] ‘Sans espoir’ [as part of a ‘Big Four’ jam] une nuit, je suis allé dire bonjour à Église sur scène et il a dit : « Voulez-vous faire le solo ?” et j’ai dit : « Ouais ». [Laughs] Mais nous avons oublié de dire à quiconque sur scène ou [running] le son que j’allais faire en solo, donc la chanson est jouée et Églisejoue le rythme à fond, et je suis assis là, tu n’entends pas ce que je fais. Au moins, nous savions ce qui s’était passé. C’était en quelque sorte un passage symbolique du flambeau à moi et c’était un beau geste. je pense que ça a aidé Église et ma relation s’améliore un peu.”

Dans une interview de septembre 2004, Moustaine a déclaré: “Je ne me soucie vraiment pas de Église – il a volé mon travail, mais au moins j’ai pu baiser sa petite amie avant qu’il ne prenne mon travail. Comment est-ce que je goûte, Église?”

Moustaine n’a joué sur aucun METALLIQUE albums et n’ont pas assisté à leur intronisation dans le Temple de la renommée du rock and roll en 2009.

METALLIQUE le batteur Lars Ulrich expliqué plus tard à Le marchand simple ce Moustaine n’a pas été inclus parce que “vous devez en quelque sorte le plafonner quelque part. Dave Mustaine jamais joué sur aucun METALLIQUE enregistrements. Aucun manque de respect envers lui. Mais là [were] une demi-douzaine d’autres personnes qui faisaient la queue au début. Nous pensions . . . la bonne chose à faire serait d’inclure toute personne qui a joué sur un METALLIQUE record.” Il a ajouté: “Dave Mustaine était dans le groupe pendant 11 mois, principalement en 1982… Je n’essaie pas de le minimiser. Depuis, je n’ai que du respect et de l’admiration pour ses réalisations.”