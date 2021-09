Dave Mustaine ne comprend pas pourquoi Lars Ulrich a choisi Napster : « A-t-il assez d’argent ? Probablement’

Un court segment sur l’essor du service pionnier de partage de fichiers musicaux Napster est inclus dans la version récemment publiée HBO documentaire “Woodstock 99 : paix, amour et rage” sur le désastreux festival de musique organisé un week-end de juillet 1999 qui a dégénéré de manière spectaculaire et s’est soldé par des émeutes, des pillages et des agressions sexuelles. Les organisateurs du festival ont été interviewés pour le projet ainsi qu’un certain nombre de musiciens qui ont participé à l’événement, y compris MEGADETH‘s Dave Mustaine.

Parler de METALLIQUE le batteur Lars Ulrich, dont l’image du groupe a pris un énorme coup aux yeux des fans de musique après que les géants du heavy metal de la région de la baie de San Francisco ont lancé une action en justice contre Napster En 2000, Moustaine a dit : “Pour moi, voyez, je me souviens quand j’étais dans METALLIQUE que nous avions l’habitude d’échanger des cassettes. C’est comme ça qu’on a même découvert des groupes. Je ne sais pas. je ne peux pas blâmer Lars pour faire les choses qu’il fait. Qui sait pourquoi un gars fait ça ? Je veux dire, a-t-il assez d’argent ? Probablement raison?”

Il s’est ensuite adressé directement à l’intervieweur en lui disant : ” Mon cerveau se dit : ” Ne le dis pas, Dave. Ne le dis pas, Dave. Ne le dis pas, Dave.’ Et tu vas, ‘Dis-le, Dave. Dis-le, Dave. Dis-le, Dave.’ [Laughs]”

METALLIQUE poursuivi Napster après que le groupe ait découvert qu’une version démo de sa chanson avait fuité “Je disparais” circulait sur le service pionnier de partage de fichiers musicaux avant sa sortie.

En mai 2000, Ulrich célèbre livré un camion plein de papier à Napster Inc., répertoriant des centaines de milliers de personnes qui auraient utilisé le logiciel de l’entreprise pour partager des MP3 non autorisés de METALLIQUEles chansons de.

METALLIQUE représentants ont compilé la liste de plus de 60 000 pages de 335 435 Napster ID d’utilisateur sur un week-end en réponse à la promesse de Napster de résilier les comptes des utilisateurs qui échangent du matériel sans autorisation. Les vrais noms n’ont pas été inclus dans la liste.

Au cours des années suivantes, METALLIQUE a adopté la musique numérique : en décembre 2012, le groupe a réalisé tous ses albums studio, ainsi que divers morceaux live, singles, remixes et collaborations, disponibles sur Spotify.

Dans une interview à la radio en 2017, Ulrich on lui a demandé s’il y avait quelque chose qu’il aurait fait différemment dans METALLIQUElitige entre le site de partage de fichiers et le site de partage de fichiers. “Pour répondre directement à votre question, je pense que nous nous serions mieux renseignés sur ce que l’autre partie pensait et quels étaient les vrais problèmes”, Ulrich mentionné. “Parce que vous devez vous en souvenir, cela a commencé comme un combat de rue. Il ne s’agissait pas de l’avenir de la musique, il ne s’agissait pas de l’industrie de la musique, cela n’avait absolument rien à voir avec l’argent. C’était un retour- combat de rue de ruelle.

“falaise [Burnstein, METALLICA co-manager] appelle un jour et dit… Nous travaillions sur une chanson pour ça Tom Cruise film, “Mission Impossible II”, appelé ‘Je disparais’, et nous l’avons enregistré entre quelques engagements de tournée, et ça allait être retenu jusqu’à l’été prochain. Et donc un jour j’ai reçu un appel de falaise en disant ‘Je disparais’ est diffusé sur 20 stations de radio à travers l’Amérique, et nous nous demandons : « Comment est-ce possible ? » Et il a dit qu’il y a quelque chose qui s’appelle Napster où les gens peuvent aller et partager. Et nous sommes, comme, ‘Comment diable ont-ils obtenu ‘Je disparais’? Il vit quelque part dans notre coffre-fort. Et donc nous l’avons retracé jusqu’à cette société Napster, et comme vous le faisiez à l’époque, c’était du genre : “Eh bien, allons baiser avec Napster alors.’ Donc, tout comme ces cinq lumières brillantes sur moi, et je ne peux réellement voir aucun d’entre vous, tout d’un coup, nous avons été pris dans ces lumières et nous nous tenons au milieu en disant, ” Oups. ” j’imagine Napster signifie beaucoup pour beaucoup de gens, et nous avons donc été un peu pris au dépourvu avec cela, puis nous avons dû en quelque sorte trouver comment nous allions le jouer. »

Lars a poursuivi en disant que METALLIQUE était “totalement pro contrebande” à l’époque Napster A été lancé. « Vous pourriez vous présenter à un METALLIQUE concert, vous pouvez acheter un billet, vous pouvez apporter vos propres appareils d’enregistrement et vous pouvez vous tenir sur une plate-forme et enregistrer METALLIQUE spectacles », a-t-il déclaré. « Vous pouviez les pirater et nous l’encouragions totalement. Nous étions tous des commerçants de bandes, et nous étions totalement pro tous ces trucs. Mais la chose qui nous a époustouflé Napster était nous ne pouvions pas comprendre, ‘Pourquoi personne de Napster appelez et allez, ‘Êtes-vous d’accord pour que nous fassions cela?’ Parce qu’alors c’était une conversation. Mais ils l’ont fait sans nous contacter. Et c’était la partie que nous ne pouvions pas comprendre, c’est là que je pense que nous aurions pu mieux nous renseigner sur la façon dont tout cela fonctionnait et ce que cela signifiait pour les gens, parce que tout d’un coup, nous nous tenions debout… Et puis nous avons été pris dans une tempête de merde et les gens étaient, comme, ‘METALLIQUE, ils sont vraiment gourmands et avides d’argent », et cela n’avait rien – rien – à voir avec l’argent du tout. C’était à peu près, ‘Attendez une minute! Si nous devons donner notre musique, ce qui ne nous dérange pas de le faire, peut-être devrions-nous le faire, ou peut-être que quelqu’un devrait nous demander notre permission. C’était ça. Et puis ce combat de rue dans la ruelle est devenu public et mondial, puis nous avons été complètement pris au dépourvu.”